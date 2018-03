Destacan sopranos sonorenses

Participan en concursos internacionales de ópera

Las sopranos Ariadne Montijo y María Caballero, galardonadas con el Reconocimiento al Talento Joven Sonorense en Canto Operístico, en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado 2017 y 2018, siguen cosechando éxitos en su carrera artística.

Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), destacó el enorme esfuerzo de ambas artistas, quienes se han caracterizado por su talento, dedicación y prometedora carrera en la música.

“Nos da mucho gusto saber que siguen acumulando logros, en este sentido, la gobernadora Pavlovich nos ha instruido estar muy pendientes de su desarrollo y proyección, igual en todos los campos del arte y la cultura porque contamos con extraordinarios talentos en Sonora”, expresó.

MONTIJO, A LA CONQUISTA DE EUROPA

Ariadne Montijo dará un gran paso en su carrera del 16 al 30 de julio participará en el Festival Internacional de Canto en Alemania, donde podrá ser apreciada por directores artísticos de España, Alemania y Francia.

Ariadne agregó que ha recibido apoyo para viajar a otro continente y continuar con su preparación, pero lo más importante dijo, es llevar el estandarte de una mujer sonorense que no conoce fronteras.

“Soy una mujer muy afortunada al tener a mi lado a personas que me ayudan y me motivan. Como es el caso del director del Instituto Sonorense de Cultura y la gobernadora Claudia Pavlovich, mis maestros del Estudio de Ópera de Bellas Artes, y claro: Mi familia”, enfatizó.

CABALLERO SOBRESALE EN CONCURSO DE GRAN PROYECCIÓN

Luego de dos años de trabajo en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes en la Ciudad de México, María Caballero comenzó a participar en los concursos de Ópera en México, entre ellos, uno de los más importantes y de buena reputación: El Concurso de la Ópera de San Miguel de Allende.

Justo después de su participación en el FAOT 2018, la soprano recibió la noticia: Resultó seleccionada en el concurso de San Miguel, realizado en las primeros días de marzo.

“Como participante tuve una semana de Master Class con la soprano Maureen O’flynn, quien nos aconsejó sobre nuestra técnica y ayudó en el repertorio que se repasaba para el concurso en la ronda final. Canté dos Arias de ópera: Oh luce di quest’anima- Gaetano Donizetti y Depuis le jour-Charpentier”, comentó.

Gracias a esas piezas y su talento, María Caballero recibió el tercer lugar, entre otros tres premios.

“Soy afortunada, me llevé justo los premios que quería, cuando tuvimos una charla antes de la final con los directores y jurados del concurso, expliqué que justo estoy buscando hacer contactos y audiciones fuera de México para seguir creciendo también en el extranjero”, manifestó.

También tuvo la oportunidad de audicionar para trabajar en el extranjero y conocer a directores de diferentes casas de ópera.