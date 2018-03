Aumentan accidentes por consumo de alcohol

Por: Roberto Aguilar

Con la llegada de la Semana Santa, es común que se presente un incremento de hasta el 300 por ciento en el uso del alcohol, lo que trae como consecuencia un aumento en el índice de accidentes, dijo José Inés Buitimea.

El titular de Narconon en Navojoa comentó que, en su mayoría, son los jóvenes de nivel preparatoria y universitario quienes aumentan el consumo durante las vacaciones de Semana Mayor, por lo cual se invita a tener precaución.

“Una de las característica de los jóvenes es el abuso de estas bebidas. No podemos borrar la existencia del alcohol, pero sí debemos educar para tener moderación y ser más conscientes al momento de ingerirlo”, expresó.

Dijo desconocer la cifra exacta del consumo de bebidas etílicas en jóvenes, pero el simple hecho de no tener escuela provoca que busquen pasar más tiempo en fiestas.

“Salen a reuniones o convivios y ya no hay medida ni en hora, ni en cantidades”, dijo, por lo que lo recomendable sería que utilizaran servicio de taxi.

José Inés Buitimea alertó a los padres para que estén atentos de sus hijos, ya que han logrado detectar menores de 12 años que ya han tenido contacto con el alcohol.

“Es la droga de inicio, la que incita a las demás, y hay que tener cuidado con los hijos para evitar que estén expuestos”, señaló.