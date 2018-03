Votaré desde EU: Romero

Porque México también es mi país dice la mexicana radicada en Miami

EL UNIVERSAL.-

Tres jóvenes mexicanos que radican en Estados Unidos están más que listos para votar en las elecciones presidenciales de México de julio próximo.

“A veces recibo críticas porque cuando he ido a México escuchan algunas personas que voy a votar desde Miami por el presidente en las próximas elecciones; me dicen que no deberíamos poder votar porque no vivimos en el país, pero creo que su postura es egoísta y cerrada; yo soy mexicana, aunque ahora tenga más tiempo en Estados Unidos, me siento mexicana y tengo los mismos derechos de quienes viven en México”, dice pausada y segura de sí misma Luisa Romero, nacida hace 25 años en él, entonces, Distrito Federal.

“Llegué a Miami cuando tenía nueve años, en México hice parte de mi primaria; terminé mis estudios básicos aquí —en Miami— y estudié Arquitectura en Brooklyn, Nueva York; soy bilingüe, bicultural y, en todo caso, muy orgullosa de mis raíces y por eso voy a votar, es una manera de estar conectada con mi país”, destaca esta joven, quien todos los años va por lo menos una vez a México.

“Todos los mexicanos, dentro y fuera del país, queremos que México mejore y una manera de hacerlo es yendo a votar; es muy triste ver cómo cada año que se vota, gana lo que llaman abstencionismo”, dice.

El caso de Diego Arenas es diferente. Él nació en Los Ángeles y desde bebé su mamá se lo llevó a México. “Viví en Tijuana y en la Ciudad de México, pero la mayor parte de mi vida la pase en Los Cabos —Baja California Sur—; ahí crecí y estudié hasta la prepa. En 2009 me vine a Estados Unidos, revalidé mi escuela y me puse a trabajar”, dice emocionado. “Lo bueno fue que también me hice mexicano y ahora puedo votar y lo voy a hacer”, asegura este joven de 30 años naturalizado mexicano.