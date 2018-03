Se reúne José Calzada con Meade y Nuño

EL UNIVERSAL.-

Tras haber tomado posesiones como encargado de despacho en la secretaría general del Movimiento Territorial priísta, José Calzada Rovirosa, fue recibido por el candidato presidencial, José Antonio Meade.

A través de un comunicado difundido por el equipo de campaña de Meade Kuribreña, se informó que en el encuentro de trabajo, el aspirante presidencial confió en que Calzada Rovirosa jugará un papel relevante en ese cargo.

Como parte de sus funciones, dialogará con diferentes sectores de la población para elaborar diagnósticos y propuestas que permitan la construcción de un México a la medida de cada persona.

Calzada Rovirosa fue nombrado la mañana de este sábado, por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, encargado de despacho del MT.

Según el comunicado, en el acto, el líder priísta reconoció el desempeño de Lorena Martínez Rodríguez al frente del MT, quien, sostuvo, consolidó la estructura territorial en todo el país, impulsó su capacitación y fortaleció su organización.

“Lorena Martínez es una mujer con gran talento, vocación de servicio y permanente apertura al diálogo. Siempre entrega su mejor esfuerzo a las tareas que le asigna el partido, con resultados en beneficio de los priístas y de los mexicanos”, puntualizó.

Ochoa Reza pidió trabajar para que el Movimiento Territorial, en unidad, profundice la cercanía del PRI con la ciudadanía.

Andrés no va en primero ni José en tercero: Paredes

La coordinadora de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña en la III Circunscripción, Beatriz Paredes Rangel, afirmó que la posición del candidato a la Presidencia de la República del tricolor en las encuestas electorales no le preocupa a su partido, ya que “el verdadero día de la decisión será en la elección del 1 de julio”. De acuerdo con la ex lideresa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su candidato actual Meade Kuribreña no solamente “levantará durante la campaña presidencial sino que va a ganar”.

Paredes Rangel sostuvo que ella en lo personal, respeta las encuestas, pero destacó que no le preocupan los conteos preliminares, ya que en procesos electorales anteriores, recordó, que “el ánimo de la sociedad se va transformando y el verdadero día de la decisión crucial es precisamente ese día, el 1 de julio”.