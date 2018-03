Retrospectiva de Cajeme… Adiós al general

Por: Sergio Anaya

“La última vez que vi a Obregón…” Con esa frase iniciaban muchas conversaciones en el viejo Cajeme.

Del hombre célebre que había vivido y convivido con los vecinos sólo quedaba el recuerdo de aquel día cuando alguien se topó con él yendo al Náinari, o aquella vez que lo oyeron contar chistes en las oficinas de “Obregón y Cía” y después lo siguieron de lejos mientrsa caminaba por la calel como un vecino más.

Pero no podía ser un vecino más aunque él e veces, con su trato informal y pícaro, quisiera aparentarlo.

Nadie como él tenía la gloria de ser el general invicto de la Revolución y no había, en Cajeme y en el resto del país, un político más popular que él.

Por eso aun los conocidos que se referían a él por su nombre de pia no olvidaban que detrás del familiar “Álvaro” estaba el personaje histórico que un día dijo adiós a todos para viajar a la Ciudad de México donde se iba a “licenciar de presidente” por segunda vez.

Entre los comentarios sobre la última vez que lo vieron por aquí, el más creíble era aquel que se refería a la fiesta de despedida que le organizaron sus amigos y familiares en la Empacadora del Noroeste. Cómo no recordar esa ocasión si además del general estuvieron allí invitados famosos como el torero Juan Silvetti y el campeón mundial de peso completo Jack Dempsey. “El mismo negro que vimos en el tren jugando a las cartas”, comentó un vecino. Aquel día la fiesta terminó con una corrida de toros donde participaron Silvetti, un tal Langrada y hsta un improvisado cajemense conocido como el “Manís”.

Una foto reforzaba esta versión. Se decía que fue tomada en el exterior de la Empacadora, pero una hipótesis mejor argumentada afirma que la foto se tomó en un convivio que se le ofreció al general en Navojoa.

Después de ese convivió el general Álvaro Obregón se fue a la capital del país donde el 17 de julio de 1928 fue asesinado por León Toral.

Así recordaba el cronista Miguel Mexía Alvarado aquel día:

“Al oscurecer esa tarde salieron rondines de soldados por todo el pueblo (Estación Ortiz), ordenando a la gente que se concentrara en sus casas. El comercio cerró sus puertas, y lo msimo hicieron los cines y las cantinas; hubo `toque de queda`. El pueblo quedó desierto en un santiamén. En el interior de nuestras casas comentábamos, asustados, la fatal noticia de que esa misma tarde habían asesinado en la ciudad de México al presidente electo, el General Álvaro Obregón”.