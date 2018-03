Recién le ocurrió un incidente curioso…

… al conocido moderador del programa Usted qué Opina, Nino Canún, cuando al leer una carta de su extenso auditorio, halló este comentario:

-Nino, ya deja de entrevistar chiflados sobre platos voladores y objetos no identificados en el firmamento. Es mejor que nos hables de salud, de la medicina moderna, de la Justicia…

Viene a cuento esa circunstancia, porque no hace mucho analizaban en otros programas, la influencia nefasta de la televisión gringa, la desaparición de los bellos cuentos infantiles de antaño, los relatos como La Cenicienta, La Bruja Maldita, Pinocho, etc., y no faltó el lenguaraz, haciéndola de analista, que al comentar sobre los cuentos de hadas madrinas, comentara que cuando el Príncipe Encantado se encontró con la Bella Durmiente, NO la despertó, sino que la VIOLÓ… ¡Pasumá!…