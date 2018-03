Lourdes (2)

Por: Jorge Vega

La tardeada era en La Quinta Alicia, por el rumbo de Villa de Álvarez. En las bocinas se escuchaba In the navy, de los Village People. Emilio se detuvo frente a Lourdes. Temblaba. Lourdes abrió los ojos y con los brazos abiertos lo invitó a bailar. Él sólo quería decirle que la amaba, que estaba loco por ella. Lourdes se paró frente a él y le indicó cómo mover la cintura, las piernas. Emilio no escuchaba la música. Nada. Se aproximaron. Tocó su mano al bailar, el vestido, sus cabellos revueltos.

Bailaron dos canciones, Él nada más se movía de un lado a otro. “Sígueme”, le pidió Lourdes, tomándolo de la mano y dando vistazos rápidos hacia donde los miraba Pedro. Salieron a la calle y se detuvieron junto a una camioneta de redilas.

Era de noche. Emilio sudaba, confuso, sin hablar. “Tenía ganas de fumar. ¿Quieres?” Emilio dijo que sí, aunque nunca había fumado. El sudor brillaba en la piel de Lourdes. “Nunca me digas Lulú, me choca”. Usaba un perfume floral, ácido. “¿También estudias en la Ochenta?” Él contestó que sí, que cursaba el segundo año, como ella. Lourdes quería ser arqueóloga o estudiar biología marina. Fumaba con fuerza, dándole grandes chupadas al cigarro. ¿Vas en el salón de Pedro?”

A Emilio le hubiera gustado darle un beso en la boca. “No te había visto nunca, dijo ella. ¿Eres de Colima?”. “No, de Quesería”. “¿Eso queda lejos?” “Algo”. Lourdes terminó el cigarro. Sonrió. “Yo me regreso a la fiesta. ¿Vienes?” “Ahorita te alcanzo”. Quería estar con ella, acompañarla. “Nos vemos, pues. Mucho gusto. “Emilio la vio alejarse. Duró un buen rato de pie, mirando la puerta por donde Lourdes había regresado a la fiesta. En el cielo distinguió la Osa Mayor, que a él le parecía una boa devorando un elefante.