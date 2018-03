Por: Juan Enrique Ramos Salas

Llegamos a Punta Chueca como a las tres de la tarde, cansados, mojados, asoleados. Esta vez nos aproximamos por su parte convexa a la punta en forma de anzuelo aperlado. Desde la orilla miraban la escena un par de Seris, uno joven y el otro adolescente. José y Aarón, nos dijeron luego sus nombres. Vieron cómo dos veces repetimos infructuosamente la maniobra del desembarco.

-Súbete a la cubierta, coge el ancla y tírala cuando te lo diga- me ordenó el Ramsés, otra vez lacónico.

Ya encaramado en la proa, atento a no enredarme en el cabo, dispuse el armatoste forjado. Lo lancé con todas mis fuerzas hacia el lado ordenado y apenas logré distanciarlo un par de metros, mientras que el Capitán piloto giraba presto la pangaboa 180 grados sobre su eje. Ya se disponía a tirar otra piola hacia la playa, pero el ancla no se clavó en el fondo.

-¡Ah cómo serás bruto!- me gritó exasperado. -¡Recoge el ancla y enreda la cuerda!-, clamó enseguida junto con una retahíla de injurias.

Entonces fue que recordé otra vez a Ismael, sí, el narrador de Melville, quién dice certero que vale más un Capitán vociferante, pero experimentado, que uno simpático e ignorante.

Ya con los cabos arriba, giró la chalupa motorizada otros cientos ochenta grados y completó el primer círculo. De frente otra vez al par de Seris testigos, emprendió de nuevo ofuscado el procedimiento.

-¡Súbete a la cubierta, coge el ancla y tírala cuando te diga!-, repitió el Capitán piloto la instrucción, pero ahora con más ahínco y contenida impaciencia.

Hice de nuevo mi mayor esfuerzo, giró la que tampoco es balandro otro medio círculo, lanzó el Capitán hacia la orilla la piola y… no se ancló de nuevo la lancha en el fondo. Estalló el Ramsés en gritos y ofensas que lograron sacar a los Seris del quicio desde donde nos observaban ya sonrientes y atentos.

Por suerte o aprendizaje, la tercera vez sí fue la vencida y entonces los Seris se acercaron bien diligentes, capturaron al vuelo la cuerda con mucha esperanza lanzada y pudimos por fin pisar tierra firme.

Luego de saludar de mano y mencionar nuestros nombres, sobre la arena nos derrumbamos. José y Aarón son primos, parientes del Chapo. El primero tiene 20 años y un hijo. El segundo tiene catorce. Ambos, deleitados con nuestras torpezas, aún contenían la risa por cortesía.

Ya que recuperamos un poco el aliento, subimos y bajamos de la lancha el huacal con la comida restante, las mochilas con las cámaras y otros aparatos completamente empapados. En el inter llegó Lydia, robusta y alta, morena; una mujer como de cuarenta años, de billante y frondosa cabellera negra azabache, lacia y larga hasta la cintura. Vestía una falda de pliegues oscuros, que se estiraba hasta los tobillos. Caminaba descalza. En sus manos traía collares de conchas y huesos coloreados, una foquita tallada en piedra y un cesto de fibra de torote tejido a mano. Nos ofreció en silencio sus creaciones, alargando los fuertes brazos. Por 50 pesos me vendió la foca.

Al rato llegó su esposo y pronto estuvimos conversando sobre ellos y sobre nosotros, ¿quiénes éramos?, ¿de dónde veníamos?, ¿qué hacíamos, porqué estábamos ahí tan expuestos?, nos interrogábamos desde ambas nociones.

Aarón dibujó con un dedo sobre la arena las tres vueltas que dimos para el desembarque, mientras le narraba entre carcajadas las peripecias a quienes se acercaron a disfrutar el jolgorio. Recibieron complacidos la comida que no consumimos y luego de que les enseñé los huesos recolectados, los Seris me dijeron su nombre en su idioma. Desfilaron así las conchas y la boca de raya, y cuando les enseñé la cabeza que tenía forma de perro, pero no podía serlo, por los brazos con cúbito y radio, exclamó el Aarón bien seguro, casi gritando, -¡Es un dinosaurio!-, arrancando más carcajadas de sus parientes mayores.

-¿Y tú?, ¿qué eres, pues?-, volvió a preguntarme el chavo, aclarando que había creído que era yo gringo, por la cara más pálida, el susto y el sombrero de palma, agujereado y mojado.

-Es paleontólogo-, dijo en español muy propio y certero su padre, al mismo tiempo que yo contestaba en tono bien serio que era huesólogo.

Por cuatro segundos se hizo el silencio. Lydia, que hasta entonces no había abierto la boca, lo rompió repitiendo lentamente y con tono de duda… Hue-soólogo… todos rompimos en risas y yo me sorprendí con el destello níveo de su dentadura postiza. Los Seris padecen de caries severas por la ausencia de agua dulce y por otras tantas carencias. La mayoría tiene sus dientes casi completamente roídos, de color café amarillento. Como sonríen con harta frecuencia luego notas los huecos en el contraste de sus rosas encías.

Estuvimos ahí acostados como dos horas, esperando nos dieran noticias sobre el estado del mar rumbo a Bahía Kino. Luego que nos confirmaron que estaba calmo, decidimos continuar el retorno. Nos despedimos de nuestros amigos y en el andar me encontré con Ernesto, el Seri contacto de los americanos que enocntramos en el Tecomate. Me prestó su teléfono y hablé con Lucía para decirle que había pasado ya de regreso el charco, que estaba a salvo, salvo por lo siguiente.

Cuando las cámaras se secaron, acomodamos todo de nuevo en su sitio y salimos contentos rumbo al puerto de inicio, para completar un primer gran círculo.