Llámame por tu nombre fresca y sensual, o sólo una historia más

Por: Jesús Carvajal Moncada

Elio (TimothéeChalamet), joven estadounidense de 17 años, y Oliver (ArmieHammer), académico de cerca de treinta años, de la misma nacionalidad, se conocen en una villa italiana donde la familia del primero de ellos pasa unas semanas de vacaciones. Oliver es auxiliado por el padre de Elio, Perlman (Michael Stuhlbarg), para terminar su tesis de doctorado. Durante el transcurso de los días se va gestando un interés entre ambos hombres, que del hecho de compartir una vivienda, actividades en el campo o visitas al pueblo cercano, pasan a una relación amorosa entre ellos, que tiene por supuesto los momentos de insinuaciones, el contacto físico con pleno reconocimiento de su deseo mutuo, y la separación final cuando Oliver regresa a su país de origen y tiempo después comunica a la familia que lo alojó su próximo enlace matrimonial con una mujer.

La película Llámame por tu nombre (Call me byyourname, 2017), fue dirigida por Luca Guadagnino, quien junto a James Ivory y Walter Fasano, hicieron la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre de André Aciman, por lo cual obtuvieron el premio Oscar en dicha categoría. En esta trama es sabido por el espectador de la relación homosexual entre los protagonistas, pero este momento se elige cuidadosamente hasta la mitad o un poco más allá en la película, mediante una presentación de sucesos que deberán desembocar en el esperado encuentro de los jóvenes. Mientras tanto, hay un aparente celo de Elio hacia su huésped por las atenciones recibidas y situaciones en las cuales Oliver convive con su nuevo amigo para después separarse de él abruptamente, para no mostrar su dependencia.Es evidente una escena donde el académico le dice al chico que no se esfuerce en ser un gran anfitrión con él.

Esta realización se ha llegado a ver como la historia de un amor puro y espontáneo, cargado incluso de ciertos elementos de ingenuidad, donde apoya mucho el hecho de encontrarse en una ambiente altamente permisivo para ello, es decir, con todas la condiciones adecuadas para que se presente dicha relación. Concuerdo con esto último, más no con lo primero, porque más allá de que esta producción se considere como una oportunidad para reconocer al amor entre parejas del mismo sexo, cada guion debe aportar elementos que la hagan única, que manejen un tema ya conocido desde ángulos diversos. Aunque Guadagnino logra esto con la ambientación y su preparación de momentos cumbres de la cinta, y si bien Chalamet hace un estupendo trabajo, no se enfatiza en la fuerza de los personajes para transmitir mayor emocionalidad, tensión o retar al espectador. Es decir, Guadagnino no sobrepasa los besos, caricias y cierto jugueteo de los personajes.

Si una trama debe lograr que el espectador se inserte en ella, cuestionarlo, despertar su interés cada vez más, la de esta película, aún y cuando no se concuerde con este tipo de relaciones, se observa un tanto plana, sin aburrir, pero tampoco sin más motivación que sólo conocer su final. Tal vez no provoque una sensación de rechazo, excepto en personas muy conservadoras, pero tampoco la de reconocer plenamente el derecho de dos hombres a un contacto gay, por ejemplo.

Incluso, Elio se observa mucho más natural con quien fuera su novia, Marzia (Esther Garrel), con la cual sí está más claro el proceso emocional que se da conforme llega el momento de su primera relación sexual. Con Oliver simplemente se presenta los contactos íntimos y ya, como si así debería de ser.

Llámame por tu nombre sí ha gustado a una parte de la audiencia y es una obra que tiende más a dividir la preferencia entre el espectador, algo no necesariamente negativo, ya que también es parte de los fenómenos que ocurren en el cine y en las artes en general. De cualquier forma, en mi opinión, difícilmente hubiese aspirado al ser la mejor película.

La forma del agua

Guillermo del Toro se llevó el premio Oscar comomejor director, así como a mejor película, banda sonora y diseño de producción. Triunfo sobre otra excelente realización como lo fue Tres anuncios por un crimen. El director mexicano impartió recientemente una clase maestra durante el festival de cine de Guadalajara, su ciudad natal, donde explicó gran parte del proceso creativo en la realización de esta película y algunas otras. Con esto se entiende más claramente la razón de que haya sido reconocido en varias premiaciones importantes. El video se encuentra en youtube.