Las crónicas de… Lamentación epistolar (encontrada en un tren)

Por: Ángel de Campo, Micrós

Ilustre Patroclo:

Conque como te dije en mi anterior me han nombrado practicante de una comisaría ¡ay hermano! qué distintos son los sueños a la realidad; aquí me tienes en un cuartucho con un bufete, un armatoste de curaciones, una silla de tule y la alacena de los instrumentos y tres o cuatro botellas de sustancias qe se llaman pomposamente botiquín.



Yo me figuré que en esta capital tenía títulos para ser protegidos los héroes ignotos que se llaman estudiantes pobres, y estudiantes de medicina; yo creí que como en sus manos están las vidas de muchos desgraciados, por bien de la colectividad se les proporcionarían los medios para hacer una carrera como se debe y que dada la suma de trabajo que proporcionan las gratificaciones serían proporcionales: ¡cá hombre, cá! estamos reducidos a lo que el boticario Chagollán denominaba con su prosopopeya de costumbre: el jornal científico y la culta tarea de destajo. No llego aquí ni a peso diario; un maestro de herrería, un sobrestante de albañilería, un pintor de fachadas, hacen más con un martillo, su plomo y su brocha, que este Medardo Cuneta con un bisturí, su senda, su jeringa de Pravaz y los treinta volúmenes de solidurías que se ha metido en el meollo comiendo mal cada tercer día, velando todas las noches y sin desayuno muchas mañanas. La famosa abnegación profesional, la piedad médica, las tribulaciones del apostolado, no son ni comprendidas ni recompensadas; vale más ser un vividor como mi primo el barbaján de Oñate que ha sabido meterse y se embolsa cien voladores, porque desempeña no sé qué comisión del servicio y ha llegado a traje negro, sombrero inglés, zapatos de charol,… y bitter a las once.

¡Nueve años de quemarse las pestañas! ¡para salir con esto! Mejor me dedico a las tandas o a escribir novenas. Pues sí, señor: aquí me tienes esperando clientela, llega un ebrio que se ha congestionado, un hombre lleno de los pies a la cabeza del peor lodo del Distrito; le aplicamos sus ters tiros de amoniaco, le desinfectamos una contusión de segundo grado y lo dejamos pendiente porque llega una señora con media cara hendida por un botellazo; sigue un atacado de epilepsia recogido cerillos y pulque, seis alcoholizados más y una señora que está a dos horas de ser madre; después uno que dizque se desmayó de hambre, cuando en realidad tiene un reblandecimiento de la espina, de los muy machos, me hacen reconocer a una casada para que le encuentre huellas de puntapiés maritales y un indígena a quien un perro ha mordido gente imbécil y para hacer un diagnóstico tengo que ser casi un Edipo; todo les duele; no saben quién los echó al mundo, no recuerdan haber padecido de nada y señalan los puntos sensibles del esternón a la rótula; gente estulta que cree en maleficios y enyerbamientos. Y así salen mis partes, hechos al correr de la pluma (abiertas de puntos) y fundados en suposiciones, un periodista los ha llamado y con razón: salvo conductos para el anfiteatro.

El médico, jefe de la sección, no se la pasa mal y trabaja poco. Yo en su lugar a medianoche levanto los cadáveres, visito tifosos, asisto señoras comprometidas, me doy la gran tallada, manejo cabelleras imposibles, ausculto sobre pechos fosilizados, palpo regiones invadidas por organismos indecibles… y gano menos que un mozo de café (de los que tienen gratificaciones) y no me bajan un pelo de bruto desde el comisario hasta los enfermos.

Además. En este momento llega un lagartijo con el hocico partido en dos, otro lo………… (Aquí falta el final y firma de la carta).