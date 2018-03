Exigen castigar el acoso

EL UNIVERSAL.-

Diputadas de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México afirmaron que se requieren más acciones contra el acoso a las mujeres en la capital, como capacitación a funcionarios y más talleres a la población en general para prevenir esta conducta, sin embargo, difirieron respecto al nivel de actuación que ha tenido el actual Gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera.

Las denuncias por acoso se incrementaron 433% en los últimos tres años en la Ciudad de México y según especialistas, al no ser considerado como delito grave, el acoso es otro de los ilícitos en los que hay mayor impunidad.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas, urgió al jefe de Gobierno a capacitar más a funcionarios e impartidores de justicia en materia de equidad de género.

La legisladora cuestionó la actual administración al decir que “en la ciudad se sigue viendo normal estos patrones de conducta, acosadores no cambian porque no hay políticas públicas suficientes, lo más publicitado fueron los silbatos para denunciar, pero no se saben los resultados”.

Añadió que la Secretaría de Educación local podría implementar talleres en escuelas para visibilizar y prevenir el acoso, e incluso desde la educación preescolar informar a los niños sobre sus derechos y la igualdad de género, además planteó que desde su caso en la Asamblea Legislativa buscará impulsar penas aún más severas para quienes cometen este delito en las calles de la ciudad y así no evadan la prisión preventiva.

En tanto, la diputada Elizabeth Mateos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido en el gobierno, sostuvo que la administración actual ha continuado con una tarea que, dijo, ha colocado a la Ciudad de México a la vanguardia en los derechos de las mujeres y las arropa para que se atrevan a denunciar todo tipo de agresiones.

“No es propiamente que haya un aumento del acoso, sino que fueron más denuncias las que se hacen ahora”, expresó la legisladora respecto a las cifras al alza.