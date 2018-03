El banco, el teléfono y usted

Por: Silvia Rousseau

Esa mañana el frio intenso de Cajeme era espectacular y obligaba a quedarse en cama todo el día y tomar suficientes bebidas calientes.

En fin, me arremoliné entre las cobijas, tomé la carpeta con los documentos importantes y me propuse hacer el trámite bancario por teléfono, esa opción existe y caray, aunque no tengo mucha experiencia es parte de lo cotidiano, si todos lo hacen no debe ser complicado, pensé. Una humeante taza con aroma a canela me esperaba sobre el buró, tomé el aparato y mi dedo marcó un número, entonces comenzó mi comunicación con …la cosa.

Una voz femenina dijo del otro lado:

-Bienvenido a su banca por teléfono, si desea activar su tarjeta marque 1; si va a reportar robo o extravío marque 2; si va a realizar una transferencia marque 3; si va a colocar bonos financieros a la venta marque 4;si va a realizar compra de bonos marque 5;si va a cambiar su nip marque 6;si desea regresar al menú marque asterisco.

– ¡Chin! ¿Qué número era para míopción? Me pregunté algo aturdida.

Coloqué la taza en el escritorio, hice la marcación y con mucha atención escuché nuevamente la voz grabada:

-Bienvenido a su banca por teléfono, si desea activar su tarjeta marque 1; si desea… bla,bla,bla…

En esta ocasión marqué el número que pensé era el correcto. Una voz también grabada pero mandona indicó:

Marque el número de su contrato

Cuidadosamente marqué con un solo dedo los datos requeridos.

Marque los cuatro dígitos finales de su cuenta puente. – Ordenó la mandona y continuó:

En un momento será atendido por un ejecutivo en línea, no cuelgue.

Obedecí ciegamente, escuché una música instrumental de elevador, pasaron cinco minutos y el ejecutivo no daba signos de vida. Decidí iniciar el proceso de nuevo. El té estaba frío y ya no lo tomé, esta vez voy a ponerme más trucha me dije, esta máquina no me va a ganar, tomé el teléfono y marqué.

– Bienvenido a su banca por teléfono, si desea activar su tarjeta marque 1; si va a reportar robo o extravío marque 2… bla,bla,bla…

Todo corrió exactamente igual pero ahora me dijo la grabación:

Marque el número de su contrato.- Lo hice-.

Marque los cuatro números finales de su cuenta puente – los marqué-

Marque su nip…

¿Mi qué? Ay Dios bendito dónde apunté ese numerito, pero si lo tenía aquí en la libreta para no olvidarlo. ¡Jesús!Ahí estaba! marqué la cifra. ¡Esa era, qué suerte! ya tenía el dato, pero la voz mandona del teléfono dijo:

En un momento será atendido por un ejecutivo en línea, no cuelgue.

Cuando la oreja se me entumeció colgué el aparato e inicié el proceso con insistencia, no me iba a ganar…¡la cosa esa!

Media hora más tarde, en este mismo paso me dijo la grabación:

El tiempo para su operación se ha agotado, intente nuevamente después de tres minutos.

¡Chin de nuevo!

Y así pasé aquella mañana lluviosa de enero, en mi cama calientitacon la taza de té en el buró, los cabellos erizados por la impotencia, la oreja roja como pimiento morrón, la yema de mis dedos dolían como uñeros encarnados, si continuaba marcando seguramente al terminar tendría ampollas. No me di por vencida. Este será el último intento me dije, ya que mi mamá siempre decía: “si no encontraste a la primera es que no buscaste bien, vuelve a empezar”. Me sentía cansada, nauseabunda, quise tirar el teléfono por la ventana puesllevaba más de una docena de intentos y mi paciencia empezaba a agotarse, pero marqué, lo hice, me atendió la contestadora y después no pasó nada. A veces hay que aceptar las derrotas y ser tolerante ante la adversidad. El día seguía siendo acogedor, bonito, plácido, salí de la cama envuelta en la cobija y me senté frente al teclado, a escribí esta colaboración para Quehacer Cultural del Diario del Yaqui. Imaginé de nuevo la voz de la muchachita decir:

– Bienvenido a su banca por teléfono. Si desea activar su tarjeta marque 1; si va a reportar robo o extravío marque 2; si va a realizar una transferencia marque 3; si va a colocar bonos financieros a la venta marque 4; si va a realizar compra de bonos marque 5; si va a cambiar su nip marque 6; si desea conocer el marcador final del partido Águilas del América contra Las Chivas del Guadalajara marque 7; si necesita conocer el índice nikkei de hoy marque el 8; si desea comprobar que su pareja sentimental está donde debe estar marque 9; si necesita con urgencia saber a cuanto está el aguacate Hass, en su tienda de autoservicio más cercana marque 10; si le urge sacar su pasaporte y desea saber el número del libro del registro civil, donde se anotó su partida de nacimiento marque 11; si desea recuperar el documento con su Fé de Bautismo marque 12; si le interesa conocer cuántos países formaban la antigua Yugoslavia marque 13; si es de su curiosidad saber cuántos soldados de terracota descubrieron en Asia marque 14; si requiere de mesas, sillas y hieleras porque sí se va a hacer, marque 15; si desea escuchar el último éxito de Maluma marque 16;Si desea conocer la temperatura ambiente en Noruega marque 17; si de pronto se le ocurre saber, cuál ha sido el error más grande cometido en la Historia de México marque 18; si desea volver al menú marque asterisco.