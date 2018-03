Cuidan estudiantes el medio ambiente

Roberto Aguilar

Con una buena participación y alegría de un grupo de alumnos, arrancó el Programa Camina y Descontamina, impulsado por el Gobierno Municipal, en coordinación con Educación y Cultura y el Departamento de Ecología.

Programa cuyo objetivo es promover la activación física combinada con la limpieza de nuestro entorno.

Se agradeció la participación de las instituciones educativas que participaron en el arranque de esta primera etapa, que fueron el Colegio Progreso, Colegio Santa FE, Escuela Primaria Felipe Salido y Centro Escolar del Mayo.

Uno de los principales retos hoy en día es enseñar a la sociedad a no tirar la basura en cualquier sitio, para ello se creó el Programa Camina y Descontamina, dijo Juan Roberto Valdez Leyva.

El director de Educación y Cultura de Navojoa, refirió que con este programa se busca dominar y fomentar los valores en los estudiantes y la sociedad en general, sobre el cuidado del medio ambiente.

Sostuvo que es muy triste caminar por la calle y ver tiradas botellas o bolsas de comida chatarra, que dan muy mal aspecto a la ciudad, además que es perjudicial para el medio ambiente.

Valdez Leyva, recalcó que con este programa no van a sustituir las actividades específicas de ciertas dependencias, es sólo enviar un mensaje a la sociedad para que no sigan tirando la basura en donde no corresponde.