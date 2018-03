Cortometraje en Río Sonora

Consideran alcaldes podría generar percepción negativa de los pueblos afectados

Mónica Miranda

Los alcaldes del Río Sonora temen que con la realización del cortometraje “Spill”, recientemente anunciado sobre el derrame de tóxicos en el afluente en 2014, se marque negativamente en un futuro la percepción de los siete pueblos afectados.

David Gracia Paz alcalde de Ures, dijo que está de acuerdo en que se documente el caso en pantalla, pero considera que también se debe plasmar los avances que ha tenido cada comunidad después de la contaminación.

“Está bien que se le dé seguimiento, que de alguna manera en la percepción y en la realidad, sea un problema del pasado, me preocuparía que no hubiésemos avanzado, pero tampoco me gustaría como ciudadano y alcalde, que en 10 años traigamos todavía el tema del fideicomiso y la contaminación sin haberlo solventado”.

Lo positivo de estas producciones, señaló, sería que con ello se presione a las autoridades con el recordatorio de que deben continuar con los monitores de calidad en el agua y los proyectos para garantizar la actividad económica primaria de la zona.

“Yo creo que se ha estado trabajando que ha habido las reuniones y tiene que ser un tema en la historia nada más, desagradable sí pero no podemos estar estancados en eso, yo creo que hay que dar la vuelta a la página y avanzar, eso no quiere decir que no sigue preocupándonos el tema”, dijo.