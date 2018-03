Cortaremos la cabeza al dragón: Ríos Piter

EL UNIVERSAL.-

En un video que circula en redes sociales se le escucha decir al aspirante independiente a la candidatura presidencial, Armando Ríos Piter, que seguramente lo tacharán de ser un fraude, pero “le va a cortar la cabeza a ese dragón”, refiriéndose al sistema político mexicano, luego de que el viernes el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer que cuenta con 242 mil 646 apoyos válidos.

“Seguramente me voy a volver el fraude del país y me van a poner como: ‘Ríos Piter, fraude’, pero se los digo con claridad, no solamente no lo soy, toda mi vida es una verdad 100%, y lo último que voy a permitir es que esto me haga ser un malandrín”, dice Ríos Piter rodeado de un grupo de personas, su equipo.