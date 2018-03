Cajeme de mis recuerdos… Sucedió en Cajeme

Por: Rogelio Arenas Castro

Durante mucho tiempo se ha hablado y escrito de aquel famoso bombardeo que sufriera nuestra población durante la escaramuza entre mexicanos llamada “Renovación”

Hoy 25 de abril, se cumplen 70 años de la memorable fecha. Quien esto escribe, un apasionado de la microhistoria de nuestra región, el Valle y Cajeme, había hurgado en escritos y sostenido pláticas con vecinos que afortunadamente quedan de aquella época. Es natural que por el tiempo transcurrido y al no conservarse o estar disponibles documentos o material como periódicos de la fecha, algunas personas se confunden, sin mala intención, al abordar estos sucesos.

Existen versiones diferentes en las que se estremezclan hasta personas como aquella señora que fue asidua concurrentemente a los bailes de la Liga Fraternal Femeni Obrera (“chichareras”) que tuviera su local de fiestas por las calles Chihuahua casi esquina Zaragoza.

Contaban que dicha señora, conocida como “la Clayton” había perdido un ojo en el bombardeo del 25 de abril y que por eso cubría su ojo con algodón (de ahí el apodo).

Se escribió y se dijo que dentro de los edificios afectados estaba el de casa Byerly, por la esquina suroeste de la calle Sinaloa y No Reelección, y así diferentes versiones en las que se habla de que el avión había tirado dos bombas.

Pues bien, en la visita que hicieron a nuestra región algunas hijas y nietos de los pioneros del viejo Valle y Cajeme, de ascendencia irlandesa y alemana, dejaron álbumes fotográficos, otros con copias fotostáticas y testimonios importantes. Quedaron a disposición de las autoridades y del pueblo de Cajeme.

Entre otros, viene una carta reconstruída que secribe como correspondencia la señora Mae (de) Rya, esposa de James, fechada desde su casa en el Campo 4, el lunes 29 de abril de 1929, en donde aporta una serie de datos referentes al ya citado bombardeo en la reciente nombrada Ciudad Obregón.

Qué bueno, porque este documento, aunado a varias fotografías de la época, testimonios veraces de nuestro acontecer microhistórico. ¿Por qué? porque, entre otras cosas, nos demustra el error, por ejemplo, de que no fue en Casa Byerly donde cayó una bomba sino en el negocio de automóviles de Jim Huffaker que era el que estaba en lo que apenas empezaba a ser la calle Morelos (después No Reelección), y la Sinaloa todavía no estaba trazada . Todo eran llanos hasta donde ters años atrás se fincó el molino conocido como “la arrocera” en donde hoy es un centro comercial por las calle Miguel Alemán y Galeana.

Byerly estaba situado en Guerrero y Durazno (hoy 5 de Febrero). El negocio afectado era Cajeme Motor Col, propiedad del citado señor Huffaker; en esa carta, Mae nos narra que ese jueves 25 de abril fueron arrojadas doce bombas y no dos; otro día, viernes, fueron arrojadas cinco más y también describe el alojamiento del general Cárdenas primero y otro del general Calles en el Hotel Kuraica. Aporta el dato del buque destructor “Selridge” anclado en la costa y que fuera contacto para girar telegramas y noticias hacia Estados Unidos, pues durante el bombardeo el correo que existió en ese tiempo por la entonces calle Michoacán (hoy Sufragio Efectivo), frente al ferrocarril, había sido afectado por las bombas y la metralla de los aviones del gobierno federal en contra de los rebeldes escobaristas conocidos también como “renovadores”.

Todo esto fue observado por James Ryan, quien estaba desde media hora antes del bombardeo del jueves 25 de abril en Ciudad Obregón, y por ella otro día el viernes.

Como decimos, qué bueno que con la visita de estas personas y la exhibición que dentro de poco será montada por el Ayuntamiento, con estos documentos y fotografías, se esclarezca un poco más nuestra historia regional, para acrecentar el acervo cultural y no se distorsionen los hechos.