AQUÍ… SAMAYS… Cierra actividades el beisbol Supermaster…

Por: Gilberto Gárate

… para dar paso al TORNEO TRES VALLES, que tendrá este fin de semana como sede y escenario el puerto de Guaymas. Eso se sabía aquí, en el entorno CAJEMENSE, y ahora que el domingo pasado nos dimos un volteón “Lalo” Villegas y un servidor por Esperanza, nos comentaron harán lo mismo, pues un equipo de aquella entidad esperanceña hará lo propio, así es que para hoy, breve receso aunque quedará en el aire el próximo domingo si se proseguirán las acciones, ya que se colige se inicia la Semana Mayor, aunque, a decir verdad, no creemos haya suspensión y dejar a la veteraniza sin la práctica de su deporte favorito. Así están las cosas por el beisbol de Veteranos en ambas entidades, así es que hoy nula actividad beisbolera de Veteranos.

POR lo que corresponde a la vueltecita del pasado domingo por rumbos de Esperanza, obedeció a tratar de confirmar a los elementos invitados para hacer el viaje a Puerto Vallarta, lo cual hicimos, aparte de saludar a varios amigos que están viendo acción en ese beisbol esperanceño, entre los que contamos a HÉCTOR VELÁZQUEZ, su hermano “TRINITY”, el tocayo Gilberto Estrada, el popular “Charritas”, a mi lic Román Quintero, Saúl Sandoval, ya comprometido con el Cardenales del Tonna Meza para el Torneo Samays, y, naturalmente, que nuestro principal enfoque: EDMUNDO CUAMEA y ALEJANDRO MÉNDEZ, quienes nos recontraconfirmaron su asistencia a VALLARTA, así es que por lo pronto, fructífera visita. Y ya de regreso, en la Leandro Valle también el saludo y confirmación de “Toñito” Ochoa y del “Chiquidrácula” Carlos Sánchez, aunque no podríamos pasar desapercibido la salutación y el abrazo solidario para nuestro fino amigo Germán Pérez, aún fresco su penoso acontecimiento luctuoso; en fin, varios elementos conocidos, y no, los que pasaron a saludarnos. Por cierto, no perdió la ocasión el “PIME” ÁLVAREZ de, aparte del saludo, decirnos que nos sigue leyendo, y, naturalmente, buenos comentarios de esta columneja, al cual, por supuesto, le agradecimos, así es que todo bien para el mánager de Samays, “LALO” VILLEGAS, y un servidor por aquellas tierras de nuestros vecinos esperanceños, que también suspenderán su accionar por el comentado evento en Guaymas, esto para hoy. A ver si los equipos obregonenses y también de Esperanza no andan hoy aquí, YA ELIMINADOS ¡Uf!

Y PUES ahora sí podemos decir que viento en popa el viaje de SAMAYS a Puerto Vallarta y su participación en esa onceava edición de beisbol Másters en aquel paradisiaco balneario jalisciense, pero… ¡alto!, aquí no a plenitud, pues penosamente son algunos elementos que, al no reportarse y dejar todo al tiempo, estarán quedando fuera, así es el aforo del autobús ya contratado, no deja lugar vacío, así es que otra vez será, mientras tanto, también el hotel que albergará la delegación obregonense recibió ya sus anticipillos para las reservaciones ya hechas, así es que por ese lado, a DIOS gracias, todo con el riguroso orden que se exigió fue cumplido, cuando menos con sus primeras aportaciones; lo demás ya vendrá, en fin, el primer paso importante, como se colige en estos casos, fue ya dado. Por cierto, la gente comprometida y pendiente favor reportarse con un servidor a la mayor brevedad posible sean jugadores, o no.

PERO no todo es miel sobre hojuelas, pues también ha habido tropiezos, como en el caso de la expansión en equipos. Cuando menos esta vez no se dio, esto allá en VALLARTA, pues no pudimos esperar más, se les dio el tiempo suficiente y no confirmaron su participación, así es que la novedad en este torneo lo será el equipo Jalisco de Guadalajara, y con él sumarán ocho los participantes. Tal decisión de GRUPO SAMAYS fue ya notificada a la SEDE para que así se vayan organizando en cuanto a estadios, ampayeo, anotadores y más detalles, que es lo que les corresponde para organizarse como sede, que es lo que también es su parte al tomar este evento para efectuarlo en esa entidad que de por sí será o es ya lo novedad al no efectuarlo en Mazatlán. Desde luego que PUERTO VALLARTA no es cualquier cosa, ni mucho menos, ya que CLUB SARABIA del puerto mazatleco como SEDE tradicional en octubre próximo, tiene ya nuestra palabra de organizarlo en el mes referido, pero… ¡Uf!, primero habrá que hacer el número uno y esto es PUERTO VALLARTA, así es que queda pendiente la expansión en equipos, no así la realización de estos eventos dos veces en el año; por lo pronto, VALLARTA casi listo y esto en este ya próximo mayo.

AUN cuando la actividad beisbolera para hoy fue suspendida en la unidad Ramón Cebreros Ávila, estamos seguros que el nido de las víboras estará, como todos los domingos: Rebosante con su presencia en el lugar de costumbre, y es que por ningún motivo se querrán perder el maravillosos clima que por el momento impera en nuestra región, como si eso les importara mucho a estos supercriticones amigos, así se que habrá que hacer presencia. No vaya a ser que, bueno, ustedes entienden, así es que lo mejor, cerrar nuestros riegues dominicales con nuestro conocido, pero viejo y trillado colofón: PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITEN!, a donde sea, pero antes lean lo siguiente: “NO ERES LO QUE LOGRAS, ERES LO QUE SUPERAS.” ¡Ñaca!