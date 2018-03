Anecdotario XXXVI… A veces uno habla de más. A veces….

Por: Andrés González Prieto

Soy usuario de UBER, diría usuario satisfecho por el buen servicio que brindan a precios módicos, atentos, amables….como muchos de mis amigos taxistas.

En una ocasión saliendo de la ciudad, ocupé uno para que me llevara a la Central Camionera a tomar el autobús.

Marqué la app y llegó presto. En el camino Matilde la chofer, comentó los problemas que tienen los choferes uber con la problemática social con los choferes de taxis que se sienten desplazados por el excelente servicio que presta uber, como cualquier negocio que apuesta a la competencia, donde el cliente gana en precio y servicio.

“Soy primeriza, en estos menesteres, pero tengo terror de enfrentarme a esos energúmenos violentos.Han golpeado a varios compañeros. “ !Hay no! no sé qué haría en un caso de esos” ¿Perdone pero podría dejarlo en la esquina de la Central Camionera?

-Discúlpeme, pero me dejará en el sitio de descarga de pasajeros como es mi pedido.

¿En medio de los choferes de los taxis?

¡No se preocupe, no pasa nada, ya verá algo se me ocurrirá!

En efecto, llegó y se estacionó entre 10 ó 12 taxistas desocupados. Al punto de descubrirse a sí misma como Uber, me sonrió preocupada. Abrí mi puerta, tomé mi maleta de la parte trasera, incliné mi cabeza para ver su cara a punto del desmayo, y solo dije en voz fuerte ¡Nos vemos mi amor, cuida bien a los niños y no se te olvide cambiarle el agua a la pecera! Caminé y voltee a despedirme con la mano. ¡Sonrió y creo que hasta me mandó un beso al aplicar la reversa! Sonreí por la ocurrencia.

Meses después, tuve que salir de la ciudad nuevamente, sin pensarlo, marqué Uber y presto a las puertas de mi casa apareció un Mazda con las características descritas en mi celular. Una maleta acomodada en la cajuela amablemente.

Hola, buenas noches soy Julio y seré su acompañante UBER a su destino Central Camionera. Comencé a admirar la limpieza del carro, la pulcritud de su tapicería, inclusive se podía sentir un embriagante olor a rosas, una pantera del mismo color como llavero.

Tratando de entablar plática, pregunté ¿No tiene usted temor a los taxistas de la Central por los problemas de Uber, y los argumentos esos de que ustedes los desplazan, que son una competencia desleal, que no pagan impuestos?

No, para nada.

Si quiere, puede dejarme en la esquina, para que no tenga problemas.

Para nada – repitió- yo me las arreglo.

Le conté la anécdota con lujo de detalles, de la chofer de UBer a la cual salvé de su nerviosismo con mi ocurrencia. , sentí, que se dio cuenta que yo me ufanaba del relato. Me pareció advertir una risita malévola en su cara.

¡Qué valiente pensé!

Bueno no tenía finta de taxista, no tendría problema para aparentar ser cualquier cosa menos chofer de Uber.

Llegamos a la Central, el estacionamiento para pasajeros quedaba exactamente entre dos sitios de taxis donde ocho grandulones con cara de jugadores de futbol americano, crudos,taloneaban clientes, hasta a mí me intimidó sus aspectos….

Mi chofer, muy quitado de la pena salió hacia atrás, abrió la cajuela, me dio mi maleta ( seguía con la sonrisita malévola) le dije quedo, gracias, di la espalda y caminé rumbo a la banqueta cuando, escuché el sonido de un beso tronado que me hizo voltear,recargado en la puerta del piloto, mi chofer uberdiciendo muuuy amanerado y sexi“ Adiós papito chulo, me llamas en cuanto llegues, no te olvides del negligé que me prometiste, lo estrenaré contigo papi, bye” subió al carro, echó reversa, ¡Sonrió y creo que hasta me mandó un beso! Los taxistas me acompañaron con sus pícaras miradas.

¡¡¡A veces uno habla de más… A veces!!!!