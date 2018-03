Adulto mayor pide una silla de ruedas

Don Samuel se posiciona por fuera de un cajero esperando que la gente le brinde una moneda

Oviel Sosa

Don Samuel Reyes Olea es un adulto mayor que acude de manera frecuente a una sucursal bancaria que se ubica por la calle 5 de Febrero y 300. En tal punto se coloca por fuera del cajero automático esperando que una persona le obsequie dinero.

“Hay días que sí saco para comer, pero hay días que saco muy poco”, expresó.

Don Samuel dijo que tiene 70 años de edad y que desde hace más de seis años se posiciona en citado lugar en donde solicita apoyo.

“Vivo solo en la calle Coahuila 5801 entre Camino Real y Ejército Nacional”, manifestó.

Expresó que se quebró una pierna por lo que para desplazarse debe hacerlo en una silla de ruedas, refiriendo que la que usa no se encuentra en condiciones adecuadas por lo que le gustaría contar con una en la que no batalle para moverse.

“Ahorita lo que se requiere es una silla”, señaló.

Don Samuel manifestó que llega por su propia cuenta al sitio donde pide colaboración y que en algunas ocasiones gente que lo conoce le ayuda.

“Tengo dos hijas, pero se enojaron conmigo porque me querían internar en el asilo, yo les dije que si ahí donde vivo no me visitan, en el asilo menos”, platicó.

Compartió que va de lunes a viernes a dicho sector en busca de apoyo, al cual llega alrededor de las 7:30 de la mañana y permanece aproximadamente hasta las tres de la tarde.

Agregó que el dinero que recibe de las personas lo usa para comer y de esa manera poder sobrevivir.