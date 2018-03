Viene la Liga de Slow Pitch de Yaquis

La espera terminó y este lunes 19 de marzo arrancará de manera oficial la Liga de Slow Pitch de Yaquis, la cual tendrá la participación inicial de 35 equipos repartidos en las categorías Libre y Recreativa.

Las acciones darán inicio a las 18:00 horas en el majestuoso Estadio Yaquis con el duelo entre DALDA contra ISCI TV, seguido del compromiso entre Hora Zero y Nico´s Bar a las 19:00 horas.

La jornada inaugural la cerrará el juego del conjunto de Caballos contra Los Gordos a las 20:00 horas y una hora más tarde Motozone se verá las caras con Chimirris.

Por su parte, Nicolás García, representante de la Liga mencionó que la respuesta de la gente por vivir la experiencia de jugar en el estadio ha sido positiva y que sin duda será un proyecto que crecerá a pasos agigantados.

“La verdad no esperábamos una respuesta tan rápido, desde que se lanzó la primera convocatoria el teléfono empezó a sonar para pedir más informes y los equipos se empezaron a registrar de forma fluida. Estamos seguros que este es apenas el comienzo de un proyecto en expansión y que dará cosas positivas”, mencionó el organizador cajemense.

Entre las reglas que destacan este deporte que es la sensación del momento, es que se juega a 7 entradas o una hora, lo que pase primero; no se pueden pegar más de 3 cuadrangulares en un mismo encuentro, a partir del cuarto home run es out, no hay robos de base entre otros aspectos.