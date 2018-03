Sin violencia la comunidad LGTB

David Vázquez

Los integrantes y comunidad lésbico, gay, transgénero y bisexual (LGTB) siguen siendo víctimas del rechazo por parte de la sociedad, así lo dijo Gabriela Monarrez, representante del movimiento en Cajeme.

Asimismo, dio a conocer que seguirán luchando por sus derechos, para que estos sean reconocidos por el Estado, y agregó que quienes forman parte de esta comunidad son estereotipados, rezagados e incluso estigmatizados.

La representante de la comunidad LGTB indicó que en el presente año no se han registrado homicidios en contra de sus integrantes; sin embargo, reconoció que se tiene conocimiento de algún tipo de agresiones, pero al no presentar la denuncia correspondiente no se pueden dar cifras oficiales.

Gabriela Monarrez expresó que, como seres humanos, los integrantes de la comunidad que representa tienen derechos, garantías y obligaciones, razón por la cual continuarán luchando por un Estado diverso y libre, en el que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, independientemente de sus preferencias sexuales.

Por último, señaló que parte de la resistencia en la lucha por la igualdad de sus derechos, tales como la adopción y la unión entre personas del mismo sexo, la han encontrado en el clero, a cuyos representantes les pidió que se ocupen de sus asuntos, no sin antes asegurar que los miembros de su comunidad son respetuosos de las diferentes expresiones religiosas.