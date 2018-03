Se negó JLopez a petición de cineasta

EL UNIVERSAL.-

Jennifer Lopez explicó en una entrevista con “Harper’s Baazar” que en una ocasión un director de cine le pidió le enseñara los pechos, y que ella, pese a sentirse “aterrada”, acabó negándose.

“No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un director me dijo alguna vez que me quitara la camiseta y le enseñara los pechos? Sí, me ha pasado. ¿Y lo hice? No”, dijo.

“Cuando le contesté, estaba aterrada. Recuerdo que mi corazón se me salía, y yo pensaba ‘¿qué hago? ¡Este hombre me está dando trabajo!’”, recordó.

Lopez ha sido una firme defensora de los movimientos #MeToo y Time’s Up, y ha dejado claro que las mujeres quieren de una vez por todas “ser tratadas igual” y no tener que enfrentar más acoso sexual