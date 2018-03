Se descarta Beltrones para boleta electoral

“He decidido no participar dentro del Congreso”, dijo el sonorense

El ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, dijo que ha decidido “no participar dentro del Congreso”, con lo cual confirma su descarte de las listas de candidatos a diputados plurinominales de su partido, al que ayer renunció Canek Vázquez, un colaborador cercano a él.

El resorte de la decisión de Canek Vázquez de dejar el PRI, “no lo sé”, contestó Beltrones a los reporteros que lo entrevistaron la noche de ayer en el antiguo Senado de la República, donde comentó un libro sobre negociación política del ex senador panista Humberto Aguilar Coronado.

Y se deslindó de quien había sido su colaborador: “Yo soy amigo de mis amigos, no soy dueño de mis amigos, ni de sus decisiones”.

Dijo que no tiene interés en una candidatura plurinominal, y al respecto señaló que “he platicado con mi dirigencia y he señalado cuál es mi verdadero interés: Que este país tenga una gobernabilidad a futuro”.

Reiteró: “Mi compromiso en este momento es con el candidato José Antonio Meade, seguro de que es el mejor de los candidatos en campaña, el que mejor idea tiene de cómo resolver los graves problemas de México y el que más profundamente conoce también de cada uno de los orígenes de ellos”.

Explicó que sin ser legislador, se dedicará “a buscar gobernabilidad”, y remarcó que “el hacer política, dialogar, negociar y acordar deberá ser el camino que sigamos después del 1 de julio”.

A la insistencia de si busca una curul en la Cámara de Diputados, respondió: “He hecho saber, a quien debe saber dentro de mi partido, que en lo personal yo ya ocupé el puesto de senador, fui coordinador de los senadores y presidente del Senado. He sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados y coordinador de mi grupo parlamentario”.

Y añadió: “En esta ocasión, mi interés está en construir gobernabilidad y los espacios de la política no son exclusivos del Congreso; la política se hace donde hay voluntad, y he decidido no participar dentro del Congreso”.

Beltrones dijo que “la a lucha electoral política no debe de cegar el destino de lo que debe ser una elección, que es buscar el establecimiento de un gobierno que sepa entender a los demás, y que dentro de la pluralidad construya acuerdos”. Afirmó que “a eso nos debemos dedicar muchos de nosotros”.

El sonorense fue comentarista en la presentación de libro “La negociación. ¿Es necesaria en la política?”, de Humberto Aguilar Coronado.