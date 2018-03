EN LA ENCRUCIJADA… “Pelón se le está poniendo el cochi” a los candidatos a la Alcaldía

Desolados los partidos políticos, nadie “los pela” como antes, al ser un verdadero desgarriate, y sus precandidatos enfrentados y divididos entre sí, incluyendo los de morena

Sólo Movimiento Ciudadano navega viento en popa rumbo al timón municipal

Bernardino Galaviz

En una primera percepción, desde las precandidaturas de los aspirantes a suceder a Heliodoro Soto Holguín, de todos los partidos políticos en esta Tierra de los Generales, nada seguro ofrecen para garantizar el triunfo, aunque sea apretado, ya no digamos holgado y menos con todo el carro completo como en los mejores tiempos se ufanaban principalmente los del PRIAN y en algunos años los solaztequistas en sus arrancones electoreros llegaron a gritar.

Hoy en día, solos y abandonados, repudiados y enjuiciados por el alto tribunal del pueblo, en su interior prevalece como común denominador el desgarriate, las divisiones y los enfrentamientos, en donde las legendarias formas, desde arriba hasta abajo se perdieron, en tanto las traiciones a los principios y estatutos se han venido alzando para privilegiar los intereses personales de cientos de chapulines brincoteando de un partido a otro, como síntoma inequívoco del fin del sistema de partidos, indudables estocadas al viejo sistema político mexicano, para dar lugar, según las tendencias vislumbradas en el horizonte político nacional, a gruesas correntadas de la enorme energía social, enarbolando por todos los confines del país, el cambio de rumbo en el manejo de las instituciones y el ejercicio de gobiernos de los tres niveles, en donde la democracia sea el paradigma en busca del bienestar general.

En esta coyuntura pues, agotado el sistema y menguadas las ofertas electoreras de los partidos tradicionales, tampoco son muchos los ofrecimientos de Ramón Antonio Díaz Nieblas “El Chavalo” quien prácticamente le acaba de arrebatar el banderín azul a Francisco Vázquez Valencia; y Javier Ruiz Love, quien a su paso rumbo a la Alcaldía, en el camino dejó tendido a Próspero Ibarra y sus huestes, a quienes, según el comentario popular, se les está poniendo “muy pelón el cochi” para cristalizar el sueño dorado de ser el presidente municipal de esta Tierra de los Generales. Saliéndole mejor la jugada al Panchito Vázquez, quien a la voz de no hay mal que por bien no venga, suena duro para ser el abanderado de Morena, donde al parecer sus precandidatos Roberto Alvarado Lagarda y Juan de Dios Castro Pacheco, tramados andaban desde hace tres meses, indicativo halagüeño, en la perspectiva de si el bisturí se viene rajando parejo el canceroso cuerpo de la nación, y de atravesar Estación Don hasta llegar a este territorio municipal, Vázquez Valencia puede arrollar, más si sus miles de seguidores, incondicionalmente lo refuerzan en las urnas, en donde según el consenso del conglomerado, está puesto para encumbrar en la silla de la segunda planta de Constitución y Madero, a Jorge Naranjo Bravo, a quien de los diversos barrios de la ciudad y más de cien comunidades del medio rural, a granel le están llegando adeptos, en tanto por las redes sociales incontenibles se han vuelto los comentarios favorables, con indudables muestras de apoyos y estar listos y firmes para el primero de julio; ante estas tendencias, previas al arranque del proceso electoral, con los caballos puestos en las trancas, a quien más están favoreciendo rumbo al Congreso del Estado es a Heliodoro Soto Holguín, habida cuenta de que el aún insuflado diputado federal Próspero Ibarra tendrá que jalar parejo por el mismo carril si es que no quiere que hasta aquí nomás le llegue el corrido y a lo que quede del PRIAN-PRD, sumarlo será la estrategia fundamental, marco favorable acrecentado con la presencia del doctor Francisco Cancino, virtual candidato del MC, quien en la última incursión por la diputación local no alcanzó los quinientos sufragios, mientras el que resulte de Morena, hasta donde se han venido mencionado no tiene poder de convocatoria y menos en el nivel del Congreso del Estado, salvo que la gente se encapriche y de plano no funcione la ingeniería electoral, a favor de Heliodoro Soto Holguín, esto es, por sobre apasionamientos, dimes y diretes en marcha en las redes sociales, contra el aún presidente municipal, quien quiérase o no, lleva la vara.