Xolos y Monarcas, a seguir escalando

El fin de semana pasado, el equipo de Tijuana al ser medido ante Tigres perdió por la mínima. En el plantel saben que hay mucho por mejorar y que aún hay torneo para hacerlo; sin embargo, no desmeritan el trabajo que han hecho, pues a palabras de Diego Cocca, entrenador, sí existe evolución a lo largo del torneo: “Venimos a buscar ganar, hemos pisado el área con buenas situaciones de gol. Hay que analizar fríamente si hay una evolución en el equipo y creo que sí la hay; la actitud está, las ganas están y vamos a seguir trabajando para conseguir los resultados que queremos”, mencionó el estratega.

Por otra parte, los Monarcas vienen confiados de ganar en casa ante un Veracruz falto de ideas y de futbol (2-0); no obstante, saben que fuera de casa no les ha salido como quisieran, por lo que visitar al Xolaje representa todo un reto que no pueden pasar por alto.

Sebastián Sosa, arquero de la Monarquía sabe que no será sencillo pero es una buena oportunidad para sacar resultados en una cancha que no sea la propia: “Se ha dado lo contrario al torneo anterior, nos hemos hecho fuertes en casa y hemos quedado a deber un poco de visitante, ojalá que podamos sumar precisamente fuera de casa, en una cancha diferente, hemos ido y sacamos buenos resultados”, dijo.

Sin duda, suena para un buen encuentro, los dos se encuentran hasta el momento dentro de los ocho primeros lugares (Morelia 5, Tijuana 7) y no van a permitir descuidarse y dejar la parte alta de la tabla.

El partido pertenece a la jornada 12 y se jugará hoy en el Estadio Caliente, en punto de las 20:00 horas (hora del centro).