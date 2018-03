Traerá López Obrador la Sagarpa a Cajeme

El aspirante presidencial sostuvo una intensa agenda en Hermosillo y pidió a los inversionistas estar tranquilos; dijo que habrá condiciones para invertir en el país

Aborda a puerta cerrada descentralización del Gobierno Federal; sólo quedarían en CDMX algunas áreas

Se reúne con el intelectual Noam Chomsky

Demian Duarte

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció en su visita a Sonora seguridad a empresarios de que se respetará la propiedad privada y los negocios particulares, y que habrá garantías, incluso incentivos para impulsar el mercado interno.

“Aquí no hay chavismo o trumpismo, lo que hay es juarismo, cardenismo; en síntesis, mexicanismo sí, y así es como vamos a construir el futuro de México”, anotó.

Dijo que se privilegiarían la paz y la tranquilidad en el país, que se atenderían las causas de la delincuencia y la violencia, “se va a rescatar al campo del abandono, habrá empleos y trabajo y salarios justos, y todo esto va ayudar mucho, para alcanzar en México la paz”.

Subrayó que los inversionistas no tienen de qué preocuparse, porque se van a respetar todos los compromisos que se han hecho y el Gobierno va a dar garantías para que sus bonos no pierdan, “que los inversionistas no tengan ningún problema, porque se les va a respetar”.

“No hay motivo para nerviosismo, va a haber un auténtico Estado de Derecho, no se va a afectar a los inversionistas; al contrario, se van a crear condiciones para que haya más inversión privada nacional y extranjera”, manifestó.

El aspirante de MORENA-PT-PES dio a las Fuerzas Armadas también señales de que se elegirá a un miembro activo del Ejército como nuevo secretario de la Defensa Nacional, y que lo mismo se hará en el caso del titular de Marina, labor que ha estado analizando con detenimiento y en la que se auxiliará del sonorense Alfonso Durazo Montaño, quien está llamado a ser secretario de Seguridad, de ganar las elecciones el 1 de julio.

“Se van a nombrar de los generales y almirantes de División que haya en esos momentos, no van a ser externos, ni personal retirado, les vamos a pedir a los miembros de las Fuerzas Armadas que presenten ternas”, destacó.

Expuso que el Ejército y la Marina son instituciones muy importantes para la República, “van a ser respetadas y todavía les digo que los soldados y marinos son pueblo uniformado. Ellos son leales y van a ser respetuosos de la decisión que tome el pueblo y de la democracia, y les digo que ellos, en su mayoría, van a votar por ya saben quién.

”No voy a polemizar, todo es amor y paz, despacito, poco a poquito; va a haber debates, van a ser tres; entonces, el mensaje es que no coman ansias y en tanto llegan los debates les recomiendo a mis contrincantes que salgan y hablen con la gente.

”Ahora, también les digo que los periodistas de México van a votar por ya saben quién”, destacó.

López Obrador sostuvo una intensa agenda en la capital del Estado, donde pernoctó la noche del miércoles para arrancar con reuniones, primero con la estructura dirigente de los partidos que los postulan, se siguió con la junta que tenía programa con los redes de defensa del voto, para después reunirse con alrededor de 350 empresarios de todo Sonora.

ABORDÓ DESCENTRALIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

Ya a puerta cerrada, López Obrador tocó distintos temas con los empresarios, entre los cuales se refirió a la descentralización de las secretarías de Estado, como la de Agricultura (Sagarpa), cuya propuesta contempla establecer sus oficinas principales en Sonora, directamente en Ciudad Obregón.

En octubre de 2017, AMLO dijo que lo haría mediante una consulta nacional, a fin de desfogar las diferentes problemáticas de los grandes centros urbanos, y para promover un crecimiento parejo y apoyar a todas las regiones del país.

En su momento, indicó que en la Ciudad de México podría permanecer la Presidencia y las secretarías de Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores y sacar a los estados el resto de las dependencias.

SE REÚNE CON PENSADOR NOAM CHOMSKY

Más tarde también sostuvo una reunión con el intelectual estadounidense Noam Chomsky, con quien dijo tiene amplias coincidencias y quiere, al igual que muchos, que en México se dé un cambio para beneficio de todos.

“Hablamos sobre el tema de interés nacional, problemas del mundo. Él tiene muy buen nivel, lo hicimos con traducción, porque yo no hablo inglés ni francés, solamente español o castilla, pero nos entendimos muy bien y hay simpatías mutuas”.

Señaló que el régimen de corrupción del PRI y el PAN se va a acabar, porque Morena y sus aliados son los únicos que no forman parte de lo que ahora llama la cúpula del poder.

Manifestó en entrevista que no se debe enfrentar la violencia con más violencia, que el mal se debe enfrentar haciendo el bien y que no se puede aplicar el ojo por ojo y diente por diente, porque nos quedaríamos al final todos tuertos y chimuelos.

“En México debemos atender las causas que desataron la inseguridad y la violencia; debemos atender a los jóvenes, y la autoridad debe dar ejemplo de honradez, porque en México tenemos delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes; por eso yo digo que debemos acabar con la delincuencia por parejo y no es sólo con el uso de la fuerza”.