¿Será Sonora tierra de AMLO?

Muy intensa y muy interesante la jornada del jueves, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo 3 eventos diversos, en particular, reunión con la estructura de defensa del voto, reunión con empresarios y después en cortito con el intelectual estadounidense Noam Chomsky.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, literalmente partió plaza, además de que sostuvo algunas reuniones privadas en la capital del Estado, en busca de hacer los últimos amarres para enfilar a las fuerzas políticas que lo acompañan a una carrera parejera con el único rival visible que tiene en la Entidad y que no es otro que el PRI.

Platiqué en corto y por breves instantes con el también llamado “Peje”, precisamente sobre cómo percibe el posicionamiento de la coalición y de Morena en Sonora, y me dijo que él siente que las cosas van muy bien, con grandes opciones de triunfo, sin embargo me pidió guardar para otra ocasión una conversación más amplia sobre la materia.

Simplemente advirtió antes de enfilar al aeropuerto que su percepción es que Sonora puede darle los votos que necesita para enganchar el triunfo, pues las cuentas que se vienen sacando es que su base electoral podría crecer hasta 420 mil votantes a su favor, con lo que emparejaría cartones con el PRI, y dejaría al PAN en tercer lugar, de acuerdo con los números que baraja Alfonso Durazo Montaño, coordinador estatal de ese partido y una de las piezas clave en el ajedrez político de López Obrador.

Sus cuentas son muy interesantes pues coinciden precisamente con la pintura que muestran algunas encuestas que se han dado a conocer sobre la intención del voto en Sonora, en particular sobre el tema de la contienda al Senado, pero que vinculan de manera evidente a las intenciones de voto en la elección presidencial.

Ahora quizás usted recuerde que en las elecciones anteriores López Obrador obtuvo 280 mil votos en Sonora, de tal suerte que crecer a 420 mil implica subir en 140 mil votos, lo que aparece como una meta asequible y ahora le platico porqué.

López Obrador sostuvo una reunión con la estructura de defensores del voto de Morena-PT-PES, una fuerza que entre los 3 partidos han construido celosamente, porque saben que en cuanto a intención de voto tienen la capacidad de convocar a grandes multitudes a las urnas, el fenómeno López Obrador se me asemeja cada vez más a la llamada “Ola Fox” del año 2000, y la clave para él es impedir que el eventual triunfo se le niegue el día de la elección, como ya le pasó en el 2006, cuando perdió contra Felipe Calderón por menos de 250 mil votos.

Lo que se dijo en esa reunión —que fue a puerta cerrada— es un misterio, sin embargo por la algarabía y porras de los asistentes, se alcanzó a palpar un ambiente triunfal entre las huestes lopezobradoristas.

A continuación Andrés Manuel fue con otro público que es clave, los empresarios, a quienes ofreció garantías de que prevalecerá el Estado de derecho a partir del 1 de diciembre —de darse su triunfo— y que además habrá garantías paras sus inversiones, e incluso incentivos.

En pocas palabras López Obrador se está vacunando contra el azar de las campañas de desinformación que se lanzan constantemente en contra y ha decidido ir directamente con el público que le podría tener algún temor que son los empresarios, a fin de convencerlos de que tiene un plan para que México no solo conserve su estabilidad actual, sino que comience a crecer a partir de un nuevo impulso al mercado interno.

Por ahí Alfonso Romo Garza, que es su enlace con el sector privado y eventual jefe de gabinete, me dijo —también en corto— que hubo muy buena recepción del mensaje y cero temor entre los más de 350 empresarios que asistieron al foro que se preparó en el hotel Fiesta Inn.

La tercera reunión fue como le anticipé con Noam Chomsky, intelectual que vino coincidentemente a Hermosillo para presentar una ponencia en un foro del Colegio de Sonora. Lo que se dijeron entre sí es un misterio, sin embargo al ser un filósofo y lingüista altamente reconocido, el encuentro de López Obrador con Chomsky fue muy difundido, pues se entiende que simpatizan entre sí, y que el maestro emérito de la Universidad de Arizona el dio algunos consejos de qué hacer en la etapa final de su empeño por conquistar la Presidencia de la República.

Por ahí pude ver y conversar con el resto de la nomenclatura del “Peje”, por ejemplo con Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, Lilly Téllez, sin embargo de lo conversado con ellos le cuento después porque el espacio es corto.

***

Sí que sorprendieron a algunos las últimas designaciones de candidatos en el Partido Acción Nacional, en lo que toca a los aspirantes a diputaciones federales, y es que digamos que muchos no se la esperaban, en especial la de Angélica Miranda Molina como candidata al Distrito 2 con cabecera en Nogales, pues se asume que corresponde a un grupo antagónico al del actual presidente municipal de esa frontera, Cuauhtémoc Galindo Delgado, lo que de algún modo supone una piedrecita en el zapato. Por la otra mano la designación de José Serrato Castell al Distrito 3 de Hermosillo Norte, fue aplaudida por muchos dentro de Acción Nacional, pues sin ser necesariamente del grupo de Damián Zepeda Vidales, José cumple varios requisitos para ser competitivo en un distrito que se asume será muy peleado, pues sus rivales son David Palafox Celaya y Lorenia Valles Sampedro ambos con amplia trayectoria y experiencia.

Claro, José Serrato no se queda corto, ya fue diputado y tiene amplia experiencia en las lides políticas además de la capacidad operativa y estructura que en otro caso hubiera servido a su hermano Luis Serrato para enfilarse al Senado.

En política no hay casualidad, y por esa definición se entiende ahora con claridad por qué el actual coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado no salió a pelear esa posición y porque aceptó al final de buen grado ser el suplente de Damián Zepeda en la candidatura de representación proporcional al Senado, donde se dice que el actual dirigente del blanquiazul tenderá a no durar mucho, así que podría darse la combinación de que tanto Luis como José Serrato combinen posiciones uno de la cámara baja, el otro en la Cámara alta, representando a Sonora.

