Santos quiere mantener liderato

Visita al Puebla, al ponerse en marcha la jornada 12

EL UNIVERSAL.-

El equipo de Santos Laguna ha sabido cómo hacer las cosas este torneo y el fin de semana pasado con un buen triunfo ante Monterrey reafirmaron porqué son líderes de la general al ganarle 3-2. Lo que viene para los Laguneros es visitar a la escuadra de Puebla, que si bien no ha mostrado mucha contundencia se mantiene en el lugar 6.

Por otra parte, el Puebla viene de perder ante el Atlas (1-0), con un partido falto de emoción; ahora reciben al superlíder de la competencia en casa, en donde se han mantenido fuertes y saben que deben salir a jugárselo todo frente al santos si quieren permanecer en la parte alta.

Un partido que suena prometedor, pues por un lado está el superlíder, que si quiere mantenerse en ese lugar tiene que demostrar de qué está hecho y no bajar la guardia en las últimas jornadas; por otro lado, los de la Franja saben que jugar contra el mejor del torneo no es fácil, pero estar en casa es su fuerte y no se pueden permitir un descalabro.

El encuentro corresponde a la jornada 12 de 17 y está pactado para hoy, en punto de las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.