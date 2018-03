Por fax nos enviaron este minicuento…

… que con gusto dedicamos a los galanes del mundo, como sigue: A un pueblo modernista llegó un hombre que desde luego fue calificado de GUAPÍSIMO, PADRÍSIMO, por la ardiente chamacada en edad de amar. De inmediato el sujeto comenzó a hacer estragos, con la circunstancia de que agarraba parejo, solteras, solteronas, casadas, viudas, divorciadas, etc., el cura del pueblo se alarmó mucho, cuando descubrió que NO había damita, en el desfile por su confesionario, que NO le dijera que había tenido relaciones amorosas con el guapo recién llegado. Amonestaciones abundaron y de nada valían, entonces el párroco convocó a todos sus feligreses y les anunció que toda aquella que se metiera con el Guapísimo, pagaría una multa de cien mil pesos, para obras del Templo; pero fue inútil, las cosas siguieron igual y entonces el sacerdote llamó al susodicho Guapo y le reviró:

-Tiene usted sobrada razón, Padre Henry… Esto no puede seguir así, o me da la mitad de las multas o me voy a trabajar en otra parroquia…