EU impone sanciones a Rusia por injerencia

EL UNIVERSAL.-

Estados Unidos impuso ayer nuevas sanciones contra Rusia, las más importantes anunciadas hasta ahora por la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016. El castigo a Moscú es un aviso que debería servir de acción disuasoria para que frenen cualquier intento de volver a inmiscuirse en comicios en EU, especialmente las legislativas previstas para el próximo noviembre.

En esta última acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en total fueron 19 personas y cinco entidades las sancionadas, entre ellas los 13 individuos y tres empresas acusadas formalmente ante la justicia por fraude al pueblo estadounidense por el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller.

En medio de la tensión de los aliados occidentales contra Rusia por el envenenamiento de un ex espía en Londres, las sanciones llegadas desde Estados Unidos —y que no serán las últimas, según fuentes de la Casa Blanca— son una advertencia severa de que si Moscú no cambia sus acciones, la presión y aislamiento seguirán con todas las acciones necesarias.

Las sanciones llegan mes y medio más tarde de lo previsto, lo que volvió a sembrar dudas sobre la relación entre los líderes de Washington y Moscú y su consecuencia a nivel geopolítico. Sin embargo, el mes pasado Trump pareció asumir que la trama rusa era real y su posición se ha movido para alejarse de Vladimir Putin.