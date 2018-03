Egresan ingenieros del ITH

Son de la primera generación de ingeniería industrial 100% en inglés

Mónica Miranda

Ramírez Neri y Teshiba Gutiérrez egresarán como parte de la primera generación de las carreras de ingeniería industrial modalidad cien por ciento en inglés e ingeniería biomédica, Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

Por ser una institución que egresa a estudiantes bien preparados para enfrentar al mundo laboral, José Roberto Ramírez Neri y Enrique Teshiba Gutiérrez dijeron haber eligieron al Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) para cursar sus estudios universitarios.

Este viernes tendrán su ceremonia de graduación.

“Somos parte de una institución de gran prestigio que egresa a jóvenes bien preparados y listos para enfrentar las oportunidades laborales que hay en Sonora y México donde si te preparas, estás en la línea de candidatos y tienes excelentes oportunidades de empleo”, detalló José Roberto Ramírez Neri.

Tras 11 años de vivir en Gilbert, Arizona el joven indicó que el cambio de residencia no fue un obstáculo para ingresar al ITH e ingresar a la carrera de ingeniería industrial modalidad cien por ciento en inglés, ya que el nivel académico aquí adquirido es de alta competitividad.

“Yo ya traía el idioma aprendido así que el cambio no fue drástico y me permite aplicar en empresas que como primer requisito es el tener el idioma inglés en mi caso me ha permitido ser parte de una empresa como Ford, donde estoy prestando mis servicios en el Programa de Trainees”.

Enrique Teshiba Gutiérrez, estudiante de ingeniería biomédica detalló que el ser parte de la primera generación le brinda la oportunidad de extender el campo académico y laboral en Sonora donde la carrera elegida aún está en desarrollo.