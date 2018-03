Aclaran falla en volantes de vehículos Ford

No fue un error de trabajadores de Hermosillo: Sindicato

Mónica Miranda

La planta Ford en Hermosillo no ha notificado a sus trabajadores sobre algún problema detectado en la manufactura de los vehículos Fusión y Lincoln, por lo que los empleados no tuvieron que ver con la falla en los volantes de los autos ensamblados entre 2013 y 2018, indicó Ricardo Martínez Herrera.

El dirigente del sindicato de trabajadores de Ford Hermosillo, dijo que sí están enterados de las revisiones que se harán a dicha línea de vehículos en las agencias de la automotriz.

“Cuando es un problema de la manufactura local, inmediatamente lo dan a conocer para hacer los trabajos pertinentes y mejorar, pero en esta ocasión no nos han comentado absolutamente nada, no tengo ningún reporte, nuestra gente sigue trabajando excelentemente bien, no hay reporte de nuestra gente”.