Se quema casa; hay tres heridos

Entre los afectados se encuentra una menor y dos adultos, estos últimos con quemaduras

Antonio Aragón Valenzuela

Consecuencia, al parecer, de un corto circuito, la madrugada de ayer se registró un incendio en una vivienda en la colonia Linda Vista, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una menor. Quienes fueron trasladados a la sala del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en tres ambulancias de Cruz Roja, responden a los nombres de Clarisa Abigaíl C. F., de tan sólo nueve años de edad, quien resultó intoxicada por inhalación de humo; asimismo, su madre Ana Dora C., de 49 años, y su tío Juan Carlos C. F., de 50, quienes presentaron quemaduras en las manos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, Osvaldo Villagrana Amaro, explicó que el siniestro ocurrió alrededor de las 4:40 de la mañana, en calle Pico de Orizaba, entre Pascual Orozco y Kilimanjaro, del referido asentamiento humano.

Dijo que presuntamente la causa del siniestro fue un corto.

Los daños materiales fueron cuantificados en varios miles de pesos, pues las llamas acabaron con varios objetos en el interior.

Los tragahúmo, después de varios minutos, sofocaron las llamas.

Salvan municipales a niña atrapada entre las llamas

Rápida actuación de par de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) evitó que una niña muriera la madrugada de ayer, al ser rescatada del interior de un domicilio en llamas ubicado en la colonia Linda Vista, donde tres personas resultaron lesionadas.

Los oficiales Carlos Guadalupe Grijalva Valdez y Omar Torres Gutiérrez, comisionados en la Delegación Oriente de Policía, narraron que a las 04:50 horas fueron alertados que en la calle Pico de Orizaba y Kilimanjaro se incendiaba un domicilio y había personas en su interior.

De inmediato se trasladaron al lugar y al llegar se percataron que un par de personas, un hombre y una mujer, intentaban entrar a la casa, a la vez que gritaban desesperados que en dentro estaba la niña Clarissa Abigaíl, de 9 años de edad.

Ante tal situación, y con un solo pensamiento de salvar a la menor, el par de oficiales se metió a la casa en llamas, pero el agente Omar Torres se tuvo que regresar pies el refrigerador estalló.

El policía Carlos Grijalva, cegado por el intenso humo, logró llegar hasta la segunda habitación del inmueble, la cual está en la parte posterior, y tomó a la niña, que se desvaneció entre sus brazos, hasta salir del siniestro.