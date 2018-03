Revira López Obrador a José Antonio

EL UNIVERSAL.-

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, respondió a sus opositores José Antonio Meade (PRI-PVEM-NA) y Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) que debatan entre ellos, porque él no va a confrontarlos en el periodo de intercampaña.

“Que debatan entre ellos. Que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen pendiente, que dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen, que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos. Que vayan también al Ministerio Público, no a debatir, sino a declarar a la Procuraduría. Nosotros no vamos a confrontarnos”, expresó.

Tras una reunión con empresarios en Zacatecas, el tabasqueño dijo a la prensa que Anaya y Meade lo están queriendo retar, hasta de manera machista, con los llamados a debatir, y aunque aseguró que eso “sí calienta”, reiteró que no participará en debates previos a la campaña.

“Me quieren echar montón, me quieren trampear. Pero mis asesores, los rusos de Catemaco, de Tuxtla Chico y de Tepetitán, me dicen que no caiga en ninguna provocación. ‘Andrésmanuelovich, tú tranquilo, ahí llévatela poco a poco, como pateando un bote’. Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere pleitos. Ellos son muy peleoneros, hasta me llama la atención. No sé qué les está pasando”, dijo en tono de broma.

Esto ocurre luego de que Ricardo Anaya retó al tabasqueño a un debate “para ver si tiene ideas y pantalones”.

“Me están retando hasta con malas formas, de manera machista. Eso que ‘le faltan pantalones’… es muy machista eso. Mejor les digo: amor y paz. Yo nada más les pido que me respeten. Eso que me faltan pantalones, como dicen los jóvenes, eso sí calienta (risas)”, dijo.