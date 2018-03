Responde Zavala a líder de Morena

Sobre “amarrar al tigre”

EL UNIVERSAL.-

La aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala, dijo a Andrés Manuel López Obrador tener “cuidado con ser malos perdedores”, ya que no se trata de amenazar con tigres, sino de saber que son los ciudadanos los que deciden.

Esto después de que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que conforma Morena, PT y el Encuentro Social (PES), advirtió que si en las elecciones del 1 de julio se registra fraude electoral, “van a tener que amarrar al tigre”, en referencia a que la ciudadanía podría manifestarse al respecto, durante la 81 Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México.

Zavala dijo que si hay alguien que más rayas le ha pintado a ese tigre es López Obrador, por lo que al ser una demócrata, será respetuosa del resultado que resulte de la elección del 1 de julio.

“No se trata de amenazar con tigres, se trata de saber que son los ciudadanos los que deciden. De hecho es ahí (los ciudadanos) donde está mi fuerza y la certeza de que puedo ganar. La candidatura implica aceptar lo que los ciudadanos digan”, indicó.

Durante una transmisión en vivo por Facebook Live, la ex panista afirmó que su esposo el ex presidente Felipe Calderón, no será el director del DIF, en caso de que ella ganará la Presidencia de la República, ya que la asistencia social son cosas que le competen al Gobierno mexicano.

“Felipe seguirá teniendo sus funciones con su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, seguirá teniendo sus funciones y su propia vida. Para mí es una fortaleza tener a alguien que conoce tanto al país, pero de las decisiones del gobierno la responsable seré yo y nada más que yo”, indicó ante los cuestionamientos de los seguidores.

Margarita reiteró que no declinará por ningún candidato, ni por ningún independiente, y que mejor sería pensar en un escenario en donde los punteros sean ella y Andrés Manuel, “estamos apenas iniciando, así que con un poco de certeza cuando inicien las campañas, estoy cierta que tendremos fortaleza, nada está dicho”, apuntó.