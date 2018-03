Reclaman maestras pago de quincenas

Fabiola Navarro

Les deben cinco quincenas correspondientes al presente año y no han tenido respuesta por parte de las autoridades educativas, señalaron tres docentes interinas que imparten clases en la Escuela Secundaria General No. 1, mientras realizaban una protesta fuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Martha Leyva Domínguez aseguró que esta situación se está presentando con todos los profesores interinos de nivel básico, y que sólo en el centro de trabajo donde imparte clases hay 20 maestros con este problema.

“Estamos exigiendo nuestro pago. No tenemos pago desde enero; van cinco quincenas pendientes y sólo nos dicen que nos van a pagar la quinta quincena, las otras cuatro no nos aseguran. Cuando entramos a trabajar no nos dicen que tardan en pagar, nos damos cuenta por la experiencia de otros compañeros, pero según en la SEC nos informan que tardan en capturar, recibir claves y que les autoricen el presupuesto, nunca pagan a tiempo y cada vez que se nos corta el contrato”, explicó.

“Mis hijos no esperan”, “Los pagos a la CFE no esperan”, “Mi despensa no puede esperar”, entre otras, eran parte de las consignas rotuladas en cartulinas que llevaron las docentes a la manifestación.

Destacaron que planeaban paralizar labores; sin embargo, no se tuvo la convocatoria suficiente por parte del resto de sus compañeros, pero no descartaron esa posibilidad.

Cabe mencionar que se trató de localizar a Ariel Solís Hurtado, delegado de la SEC en la Región Yaqui, para conocer información a detalle sobre el retraso de los pagos; sin embargo, no se encontraba en ese momento en su oficina.