Pescadores, en crisis

La representante de la cooperativa pesquera señaló que, al parecer, las especies ya se vedaron solas, porque de 100 kilos que capturaban diariamente, ahora sólo logran sacar 20

Fabiola Navarro

Pescadores de la Presa Álvaro Obregón, “Oviáchic”, están en crisis debido a la poca producción que ha ocasionado el mal clima, situación que va a empeorar con la llegada del próximo frente frío, comentó para Diario del Yaqui, María Isabel Americano.

La representante de una cooperativa pesquera señaló que la producción durante esta Cuaresma ha bajado en más de un 80 por ciento, por lo que han surtido poco a las pescaderías de la localidad.

Por si fuera poco, dijo, la situación para el sector va a mejorar después de la veda que se da en abril y que tiene una duración de dos meses, es decir, hasta julio podría repuntar de nuevo su producción.

“Se supone que esta temporada de Cuaresma es alta por la demanda que existe, pero tristemente hay poca producción. Yo he dejado de surtir a más del 80 por ciento de mis clientes; los tuve que soltar y no nos creen, piensan que vendemos el pescado por fuera y no es así. La situación es difícil, vivimos una de las peores crisis, porque de 100 kilos que pescábamos al día, ahora sólo hay 20. Al parecer las especies ya se vedaron solas, como la tilapia; ya no hay producción, ya se enterró”, explicó.

Comentó que las familias dependen de la producción pesquera para subsistir; ya que no tienen otros ingresos y actualmente han adquirido deudas para solventar gastos, como gasolina, e insumos, como hielo, entre otros.

María Isabel Americano recordó que los ribereños del “Oviáchic” se dedican básicamente a la captura de tilapia y poco bagre, y, en una menor medida, a lobina, especie que se encuentra en veda, además, de carpa y lisa.