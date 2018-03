Peligran niñas por acoso en primaria “ José María Morelos”

Por: Fabiola Navarro.

La falta de un cerco perimetral prometido por autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) desde hace meses, pone en riesgo no solo el patrimonio de la primaria “ José María Morelos” del turno vespertino en la colonia Valle Verde por los robos que pudieran ocurrir, también a los alumnos y alumnas que peligran ante el ingreso de alguna persona extraña.

Según madres de familia que se comunicaron a Diario del Yaqui, hay una persona que molesta y acosa a niñas, lo cual fue confirmado por el director del plantel donde estudian 390 menores.

Jesús Humberto Mendivil Botello, se acercaron madres de familia para manifestarle su preocupación ya que hay niñas que aseguran un sujeto las molesta desde el exterior del plantel, por lo que solicitarán la presencia de un elemento de Seguridad Pública durante el horario de entrada y salida.

“Acabo de enterarme de que hay una persona que molesta a las niñas por el cerco y esa situación nos inquieta porque no tenemos cerco perimetral por la parte de atrás de la escuela que colinda con una cancha de futbol abandonada, no hemos identificado quién es todavía el sujeto. Hace meses vinieron las autoridades y quedaron de enviarnos un policía y hasta ahorita no se ha presentado”, resaltó.