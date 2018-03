MLS y Liga MX anuncian alianza

EL UNIVERSAL.-

Se anunció la alianza estratégica entre la MLS y la Liga MX que iniciará con la disputa de la Campeones Cup, juego a disputarse entre el campeón de la liga de EU, el Toronto y el campeón de campeones de México que saldrá del duelo entre Tigres, que ganó el título del Apertura 2017 y quien resulte reinante en el Clausura 2018.

Enrique Bonilla, director de la Liga MX y Don Gaber, comisionado de la MLS, anunciaron el convenio desde Nueva York. “Este es el inicio de una serie de estrategias que esperamos cerrar. El primer paso es este partido, y después vendrá otro tipo de anuncios, como el de un juego de estrellas, intercambio en fuerzas básicas entre otros cuestiones tanto deportivas como administrativas. Esto es algo que nos conviene a todos para el bien de la zona”.

Libertadores. Bonilla agregó que no está descartado que los clubes mexicanos puedan participar en la Copa Libertadores, pero antes que nada, la Conmebol debe cambiar su formato. “Si ellos no modifican sus fechas, nosotros no podremos participar, ahora es imposible, pero si hay cambios no sólo la Liga MX sino la MLS podría entrar”.

Campeones Cup. Se realizará en septiembre el partido por la Campeones Cup, entre el campeón de la MLS, el Toronto y el campeón de campeones de la MLS.

El juegos de estrellas se disputará partido entre los mejores jugadores de cada Liga en fechas por confirmar.

Sub 20. Los equipos Sub 20 de la Liga Mx, participarán en torneos organizados por la MLS.

Super Copa. Se planea a futuro un torneo entre varios equipos de las dos Ligas.