Armando Manzanero destaca homenajes

El cantautor Armando Manzanero dijo que lo menos que puede recibir un compositor de la talla del michoacano Martín Urieta es un homenaje a su obra.

El compositor de temas como “La vida en el espejo”, “Por debajo de la mesa” y “Huele a peligro”, destacó que Urieta recibirá un tributo doble los días 16 y 17 de marzo en los municipios de Huetamo y Morelia, Michoacán, organizados por autoridades culturales estatales.

“En realidad es un gran ser humano y un maravilloso compositor y desde mi punto de vista no es el Estado de Michoacán el que le brinda el homenaje, sino que Martín Urieta es el que le da un gran brillo a esa Entidad, así como lo hicieron en su momento otros grandes de la composición como Chucho Monge y algunos más que escapan a mi memoria, que le han dado grandeza a su tierra natal”, dijo Manzanero.

Abundó que la calidad humana de Martín Urieta, “ya la quisieran algunos, que con todo y fama, no logran apropiarse del amor del pueblo como él ya lo ha hecho, y debo decir que no son las instituciones las que le brindan el mayor tributo sino el pueblo, amigos y familiares, porque Urieta ya es del pueblo y eso no es nada fácil conseguir”.