Proponen ante San Lázaro cancelar orden de ejecutar a macheteros

Fabiola Navarro

Derivado de la orden que en Sonora el Estado dio a policías para disparar contra presuntos delincuentes armados con machete, esto después de los asaltos cometidos por grupos que portaban en su momento este tipo de armas blancas, entre estos el ocurrido en contra de Martín Pacheco, enfermero de Hermosillo que fue asesinado, la Organización Ciudadana ha solicitado la intervención de la Cámara de Diputados.

Rosendo Arrayales Terán, miembro de la OC en Cajeme, informó que se propuso un exhorto ante la Cámara de Diputados, para que el Gobierno del Estado de Sonora cancele la orden de disparar a matar a quien porte un arma blanca, respetando su derecho de presunción de inocencia y de debido proceso.

Destacó que no está en contra de que los policías se defiendan, ya que en las 10 ejecuciones que se han registrado en Sonora hacia macheteros por parte de personal de la Agencia Ministerial de Investigaciones Criminales (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), los elementos han declarado que fue en respuesta a una agresión que ponía en riesgo su vida.

“No estamos en contra de que se defiendan, pero pueden dispararle en una pierna y desarmarlos, no hay justificación si los presuntos macheteros se encuentran a metros de distancia, en uno de los casos los policías mataron a tiros a un supuesto vendedor de drogas en presencia de su hija de 7 años de edad”.

Si la Policía ha sido rebasada por la inseguridad, que se capacite, que aplique técnicas de sometimiento o utilicen en sus detenciones armas no letales, ahí está el caso de una mujer policía en Guaymas que fue atacada por dos sujetos, ella no tiró a matar, sino que sólo los hirió. A todos nos indignó el caso de Martín, el enfermero de Hermosillo que fue asesinado por un grupo de macheteros adolescentes y que días antes había puesto una denuncia pública porque ya había sido asaltado por el mismo grupo y no se hizo nada. Pero no se vale que el Estado y la Fiscalía aprovechen la indignación de la sociedad ante hechos como este y justifique asesinar a presuntos delincuentes en vez de aplicar otros protocolos y combatir la inseguridad con estrategias diferentes”, explicó.