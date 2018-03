“En México no existe la justicia”

Verónica del Castillo resalta que en este país las mujeres no denuncian el acoso sexual

EL UNIVERSAL.-

La periodista Verónica del Castillo señaló que México no está preparado para que las mujeres denuncien el acoso sexual que han vivido porque “no existe la justicia”.

La hija de Eric del Castillo y hermana de Kate, compartió brevemente que en una ocasión ella estuvo en una situación que tiene que ver con el tema pero que afortunadamente no pasó a mayores y enfatizó que no hablaría más de ese suceso.

“Sí me trataron de cobrar un favorcito y no me dejé… fue un alto directivo pero no voy a decir nombres ni voy a hablar ni nada, lo supe capotear. Esto es libre albedrío, accedes o no accedes”, contó la comunicadora.

Durante la presentación del libro de su compañera en “Club de Eva”, Laura G y la escritora Trixia Valle, Mamás millennial, a la que fue invitada, Verónica no quiso profundizar respecto a declaraciones como las hechas por la actriz Karla Souza —quien dijo haber sido violada por un director en los inicios de su carrera— porque desconoce el tema, pero expresó:

“Lo que sí puedo decir es que hay una línea muy delgada entre difamar y denunciar y que no podemos juzgar desde lejos. México y Estados Unidos son muy diferentes, no sabemos si pueda haber una presión de la que no conocemos como para que no hablen”, subrayó.

“El Club de Eva”, donde la periodista comparte conducción con Anette Cuburu, Esmeralda Ugalde y Laura G, aborda temas que van de lo ligero hasta lo polémico, en el que Del Castillo prometió dejar al desnudo su persona, sus vivencias y compartirlas con los televidentes.

“En 2004 me divorcié y un grupo de mujeres me levantó del suelo, ahora estoy en deuda con ellas y con quien me sigue”, resaltó.