Suegra de “El Bronco” va por Alcaldía

EL UNIVERSAL.-

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE), aprobó por unanimidad la lista de ciudadanos que cumplieron los requisitos para encabezar 52 planillas para Ayuntamiento y 41 fórmulas para diputaciones locales.

Destacan entre ellos ex funcionarios estatales y Teresa Martínez, la suegra de Jaime Rodríguez “El Bronco”, que irá por la Alcaldía de Santa Catarina.

El presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, afirmó que tres planillas para ayuntamientos y 10 fórmulas para diputaciones locales, no obtuvieron acreditación para solicitar su registro, debido a que no alcanzaron los respaldos necesarios, ya sea por no obtener el porcentaje mínimo o no lograron el criterio de dispersión.

Asimismo, informó hubo 19 renuncias o desistimientos, 12 para diputación local y siete para alcaldías. En ningún caso hubo aspirantes a que perdieran la oportunidad de contender debido a inconsistencias o por incurrir en irregularidades en la captación de apoyos, aseguró Garza Castillo.

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral determinó de los 125 aspirantes a candidatos aprobados para buscar los respaldos ciudadanos, 93 cumplieron con todos los requisitos legales para registrarse: 52 para ayuntamientos y 41 para diputaciones locales.