Se llegó el día de la carrera afamada

Por: David Vázquez

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue señores, pues esta tarde Carril San Isidro se vestirá de gala para presentarnos el esperado compromiso entre El Toreto y La Reyna de Corazones.

Duelo pactado a jugarse señores en 275 metros con la condición de que las puertas se abrirán a los 10 segundos, factor que le pone más sabor al compromiso entre Yaquis y Naranjeros.

El llamado Rey del San Isidro tendrá que demostrarle a su gente que es un caballo ligero, por lo que será anfitrión de una tresañera que tiene mucho futuro en la región.

Su rival es La Reyna de Corazones de la cuadra San Elías, una hija de Tr Dasher que ha ido demostrando que le zumban las patas en el Hipódromo de Hermosillo.

El detalle es que ahora tendrá que hacerlo en San Isidro, donde hay varias diferencias, como el tubo divisorio, el sistema de las puertas, así como la pista, pues se dice que la del “Majestuoso” es más ligera que la del HH.

Asimismo tenemos que la yegua viajará desde Hermosillo, por lo que seguramente madrugará para llegar a una caballeriza del Carril San Isidro, donde desayunará y esperara el momento para buscar imponer su clase.

Como antecedentes de estas bestias tenemos que La Reyna de Corazones jugó en el mes de enero en Hermosillo, donde dejó con los ojos cuadrados a los presentes al sacarle amplia ventaja en los 300 metros, deteniendo el cronómetro en 16.16 segundos.

Por lo tanto señores La Reyna de Corazones será un buen sinodal para El Toreto, cuaco que en San Isidro es donde se dice “voló” por la pista cuando dio cuenta de El Cenicero, penco al que “boqueteó” en las 300 varas, notándose mucha diferencia de niveles.

Anteriormente El Toreto había dado cuenta de Don Julio, cuaco al que le sacó faja en la tierra del prieto, pero como suele pasar cuando anda un caballo corriendo ligero, los suarinos no le creyeron.

Cabe mencionar que algunos expertos en la materia si le creyeron, razón por la que animaron a la cuadra San Isidro para que saliera al Hipódromo de Hermosillo y medirse con El Norteño, en aquella tarde donde el zaino de la Brujo Negro resultó ser mas jugador al superar con facilidad al retinto que fue representando a Cd. Obregón.

Esta vez los factores en contra los tiene La Reyna de Corazones, razón por la que El Toreto ha sido marcado como favorito, tanto que algunos de sus dolientes y seguidores, se han animado a dar hasta faja de ventaja.

Este tipo de compromisos suelen figurar jinetes de amplia experiencia, por lo que en La Reyna de Corazones seguramente veremos a Edgardo Ortiz, mientras que en El Toreto es probable que se suba Luis Hurtado.

Más información

Ya por cerrar edición se reportó el Ing. Carlos Cajigas informándonos que La Cebollita dejará vestido y alborotado a El Comander, por lo que ese turno será tomado por El Junior y El Tigrillo.

Así que señores, se impone asistir al “Majestuoso”, pues recuerden que de 11:00 a 1:00 de la tarde la entrada es al 2×1.

Hasta mañana.