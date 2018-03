Retiene Óscar Valdez cetro Pluma de la OMB

El sonorense Óscar Valdez, retuvo el campeonato Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al derrotar en intenso combate al británico Scott Quigg, en la pelea estelar de una cartelera que la empresa Top Rank organizó el sábado en el StubHub Center de Carson, California, EU.

A pesar de la marcada diferencia en el peso, Valdez dio una buena exhibición de boxeo a lo largo de los 12 rounds, lo que se reflejó en las tarjetas de los jueces, que dieron 117-111, 117-111 y 118-110, todas a favor del mexicano.

Quigg no marcó el peso en la ceremonia del viernes, pero aún así Valdez tenía que vencerlo para mantenerse como Campeón de la OMB.

Tanto Valdez como Quigg sufrieron cortes, el mexicano en la boca y el británico en el ojo y en el puente de la nariz, que pintaron de rojo el tapiz azul del cuadrilátero. “Scott es tremendo boxeador, mira lo que le hizo a mis dientes. Es un gran boxeador”, dijo Valdez al terminar el combate. “Su peso no fue tanto problema como pensaba”.

Con esta victoria, Valdez mejoró su récord a 24-0, con 19 nocauts, mientras que Quigg cayó a 34-2-2, con 25 nocauts. Quigg no podía ganar el título luego de fallar el límite pluma el viernes al detener la báscula en 128.8 libras.

DE LEÓN Y VENCES EMPATAN

En la principal pelea de respaldo, los invictos Andy Vences y Erick de León mantuvieron inmaculados su palmarés al declararse empate mayoritario el combate celebrado bajo intensa lluvia en la instalación deportiva en las afueras de Los Ángeles. Los jueces vieron el combate 95-95, 95-95 y 96-94.

Alex Saucedo se recuperó de un comienzo lento para despachar a Abner López en el séptimo asalto con una devastadora izquierda que concluyó el combate al minuto 18 segundos.

La olímpica Mikaela Mayer sólo necesitó 35 segundos para superar por KO a la griega Maria Semertzoglou. Fue el tercer nocaut en cuatro victorias para la espigada boxeadora. Además, Esquiva Falcao se mantuvo invicto en 20 encuentros al superar al francés Salim Larbi.