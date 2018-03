NOTICIAS DE PAN Y LEÑA… El amor al prójimo…

Por: Maestra Evelia Campas de Aguilera

… es la palabra bíblica más repetida por los habitantes de este planeta. Al menos en el ámbito en que vivimos, existen muy pocos que no han escuchado este mandamiento del cual alguien interrogó a Jesucristo, quien respondió con un ejemplo a la interrogante de quién era el prójimo mediante la parábola del buen samaritano, misma que habla acerca de un hombre “asaltado por ladrones”, situación de la que podemos pensar que en ella sólo se describe al hombre que se encontraba desvalido y cuyas circunstancias ameritaban que alguien llegara en su auxilio, no siendo así, pues también la escritura dice en algunos versículos sobre estos tres hombres: “Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llego a aquel lugar un levita, al verlo se desvió y siguió de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él”.

Vemos entonces que cuando alguien decide ayudar al necesitado, observa muchas veces las características de éste y las probables acciones que realizará con la ayuda que se le preste, emitiendo juicios a priori sobre si la persona realmente tiene carencias o si está mintiendo al respecto. Lo anterior desvía la vista de la mayoría de las personas del mandato verdadero, que no sólo pone los ojos en la pérdida de aquel hombre, sino en su cuidado y amor para que llegue en buenas condiciones al destino a donde se dirige, y por ello podemos dar por hecho que el que lleva a cabo la obra de compasión, es decir el que ayudase, convierte por tanto en un hombre semejante al samaritano.

Si observamos el contexto actual, la necesidad asalta en cualquier esquina y en todo lugar: Va desde la poca economía, las carencias de alimentos, la indigencia en las calles, las historias de alcoholismo drogas y prostitución, las visiones del abandono del enfermo mental, la violencia, la discriminación, la explotación, los desempleados, los que habitan en lugares pocos apropiados, los niños en situación de calle, los ancianos abandonados y muchos más, que necesitan un prójimo, no nada más para suplir su necesidad, sino para amarle.

De ahí que no son ellos quienes deben de ser considerados como prójimos y dejarlos sin atención pasando de largo. El que da con amor se convierte en ese prójimo que Dios está buscando, no por las monedas que habrá de pagar, sino para curar sus heridas, las que han dejado sus diferentes historias, que los convierten no sólo en víctimas de asalto, sino de devastación y abandono de sí mismos, alejándose del círculo familiar y de todo vínculo emocional o afectivo.

Proclamar noticias de Pan y Leña es encender “la lámpara” de la Palabra de Dios; es extender la mano para bendecir, y el que recibe de aquel que “extiende su mano al pobre y alarga sus manos al menesteroso”, recibirá no sólo lo material, sino el amor con el cual se cubren multitud de pecados, por lo que no debemos olvidar que Dios “salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento”.

Cada uno de nosotros, si queremos poner por obra el mandamiento de “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”, habremos de llevar la ayuda humanitaria y la provisión de amor para salvación, convirtiéndonos en “el buen” sonorense, en “el buen mexicano”, siguiendo el ejemplo de amor que Jesucristo plasmó en la escritura del buen samaritano.

Hoy es el Día de la Salvación. 2 de Corintios 6:2

[email protected] 6421142857