Lluvia de candidatos

Los procesos internos de los distintos partidos políticos siguen adelante, y este fin de semana se dio una lluvia de ratificaciones de candidatos a los diferentes cargos de elección popular, donde destacan las reiteradas nominaciones de Myrna Rea Sánchez y Ernesto de Lucas en Hermosillo, Emeterio Ochoa en Cajeme, Cuauhtémoc Galindo en Nogales, Ernesto Munro en Puerto Peñasco, y Ramón Díaz Nieblas en Navojoa.

Se trata, claro, de escenarios variopintos, con perfiles que encajan en la lógica de los distintos partidos políticos en la contienda y que lo que buscan es ir definiendo el escenario político de cara la elección local.

Las contiendas van poco a poco definiéndose, y cada equipo trabaja ya en las estrategias al tener a la vista al que consideran el rival más fuerte. Por ejemplo, en Hermosillo luce de antología el agarrón que se darán Flor Ayala Robles Linares y Luis Nieves Robinson Bours por el Distrito 12, en busca de integrar la 62 Legislatura.

Pero interesantes se ven los escenarios, algunos que ya se habían anunciado, otros que están en definición y que anuncian competencia por los votos.

Alejandra López Noriega, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), es todo un caso: No le gustan las críticas, no le gustan los medios de comunicación, no le gusta dar declaraciones, mucho menos le gusta dar entrevistas, al grado de que ya se le considera en el argot de la prensa como la “dirigente ausente”, pues pretende que todo se pueda manjar a través de comunicados de prensa.

No se ve con mucha claridad cómo está el juego de Alejandra, quien ya fue incluida como segura diputada federal del albiazul por la vía plurinominal, nombramiento que suena a premio por haber hecho el trabajo sucio de apartar a militantes de Acción Nacional para conseguir que se nominara a Antonio Astiazarán como candidato de ese partido al Senado de la República, lo que trae molestos a muchos militantes.

Hay quienes dicen que la presidencia de López Noriega vive horas extra y que muy pronto se dará un cambio de estafeta, porque como dirigente, la lideresa estatal del PAN nomás no la pega, como no sea para bajar las órdenes de Damián Zepeda Vidales, desde el Comité Ejecutivo Nacional.

Sí sorprendió a propios y extraños que a la diputada Lina Acosta Cid le hayan dado la opción de reelegirse por el Distrito 2, que corresponde a Puerto Peñasco y en parte a San Luis Río Colorado, demarcación que actualmente está en manos de la morenista Célida López Cárdenas. El plan de Lina era competir por el Distrito 1, que el PAN considera que tiene en la bolsa; sin embargo, el pleito al interior de ese instituto político, por las posiciones, terminó por marginarla abrir un frente donde Laura Núñez Sepúlveda y Karina Verónica Castillo Yánez se van a ir a una interna de pronóstico reservado.

Las cosas en el PAN se han puesto color de hormiga, y el pleito por las posiciones electorales se han puesto de a peso. La pregunta que muchos tienen en la mente es si valdrá la pena el conflicto interno, siendo estos momentos el cálculo es que el panismo se va al tercer lugar.

Correspondencia a [email protected]