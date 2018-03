Inviable autorizar los taxis colectivos

El delegado del Transporte en Cajeme, Francisco Cano Castro, señaló que esto no puede suceder hasta que se dé una solución definitiva al problema que enfrentan las líneas de camiones

Por: Fabiola Navarro y Luz del Carmen Paredes

Mientras no se mejoren las condiciones de las unidades del transporte urbano en Cajeme, es inviable autorizar otras modalidades, en este caso los llamados taxis colectivos, informó Francisco Cano Castro.

El delegado del Transporte en Cajeme indicó que si bien hay organizaciones de taxistas que han solicitado ante el Congreso la autorización para establecer rutas colectivas, esto no puede suceder hasta que se dé una solución definitiva al problema que enfrentan las líneas de camiones urbanos.

“Definitivamente en Cajeme no existe esa modalidad. Se ha estado platicando con organizaciones de taxistas, a petición de ellos mismos, de autorizar rutas de taxis colectivos; necesitamos primero actualizar y restablecer las modalidades que ya existen para pensar en otras, principalmente en el caso del transporte urbano, necesitamos mejorarlo al máximo, que llegue al punto donde requiere el usuario y poder pensar entonces en los taxis colectivos”, resaltó.

En el caso de los taxis ruleteros, o también llamados “dieceros”, que levantan pasaje por el centro comercial y otros puntos de la ciudad, por un costo de 10 pesos por persona, destacó que se siguen realizando inspecciones por personal de la dependencia.

Del 1 de febrero a la fecha dijo, se ha multado por este concepto a 15 choferes de estas unidades; la sanción varía de acuerdo con la situación legal, ya que hay quienes no cuentan con los papeles en regla o no están dados de alta como concesionarios.

USUARIOS RECLAMAN EL SERVICIO

Usuarios del transporte urbano en Cajeme demandan taxis colectivos para mejorar el servicio.

“Nosotros tenemos que llegar a tiempo a nuestros trabajos, escuelas, consultas medicas, y si no hay camiones, cómo le hacemos”, señalaron usuarios de diferentes rutas.

Leonor López comentó que ella tiene que salir de su casa hasta con una hora de anticipación para poder llegar a su trabajo, porque los camiones no pasan, “estamos en la parada hasta 40 minutos esperando”.

Esto es desesperante, además que los autobuses están en pésimas condiciones, por lo que urge que las autoridades asuman su responsabilidad y cumplan con dignificar el servicio.

Es imperante la entrada de taxis colectivos para mejorar el servicio, así como la llegada de las nuevas unidades; “que el Gobierno del Estado cumpla con la modernización del transporte y lleguen los camiones nuevos”, apuntó Ernesto Piña, usuario de la Línea 4.

Por su parte Enriqueta Rodríguez Medina, presidenta de la Unión de Auténticos Choferes de Cajeme, resaltó que la unión está integrada por 150 concesionarios y están listos para entrar a trabajar con carros nuevos, con capacidad para 15 personas, en rutas alternas a la de los camiones urbanos; sólo falta que lo autoricen.