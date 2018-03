El sensible fallecimiento del profesor Gonzalo Angulo…

… nos contrarió en mucho. Le conocíamos muy bien. Teníamos el privilegio de contar con su amistad. La verdad fue muy lamentable su muerte, un hombre de basquetbol en el Estado de Sonora. A él se le debe la formación de una gran parte de la vieja guardia de baloncesto en la región; quien haya pasado por sus manos aprendió los fundamentos de este bonito deporte. A toda la familia de profesor Luis Angulo nuestro más sincero pésame, deseamos pronta resignación a tan irreparable pérdida.

Me tocó tener contacto con el profesor muy de cerca. Por muchos años fue el coordinador deportivo de la Liga Municipal de Basquetbol; también en algún momento de su vida fue columnista de este periódico, así que también fue un colega apasionado de este matutino. Descanse en paz.

PASANDO a otras cosas, el sábado pasado le fracturaron la mandíbula al nogalense Óscar Valdez, una lesión muy peligrosa dentro del mundo del boxeo. El rival pega y muy fuerte, por lo que la recuperación del de la frontera será lenta y dolorosa; no podrá hacer box en unos buenos meses. La OMB seguramente sacará algún campeón interino, a como es costumbre en casos de lesión, Óscar Valdez tendrá que tener mucha paciencia. Cuántos púgiles no hemos visto que han acabado su carrera por una lesión similar. Esperemos que este no sea el caso y Óscar Valdez regrese pronto a los encordados.

Nos entristeció la derrota de Gilberto “Yaqui” Parra en la Ciudad de México, pero así es esto del boxeo, no pasa nada, como se lo hicimos saber al púgil oriundo de Pueblo Yaqui. Hay que levantar la cabeza y aprender de los errores y a lo que sigue. Se tiene que reponer de esta derrota, saber que esto no está definido, que le vendrá otra oportunidad y que será mejor.

Hechos insólitos en el futbol mexicano: La victoria de Cruz Azul 5-0 sobre Pachuca y la de Chivas sobre Lobos BUAP por la mínima. Ambos ganadores se espera que se quiten la malaria y empiecen a sumar, ya que es muy importante que estas dos escuadras tengan buenos resultados, pues son de los grandes del futbol mexicano y ahora que andan por los suelos no brillan.

Este pasado fin de semana me tocó cubrir un evento de arquitectura en Álamos, una experiencia de primer nivel, la manera de ver cómo los estos profesionales se apasionan con sus trabajos la verdad es gratificante. En lo personal, el evento lo califico con un 100; la organización y el desarrollo de todo fue de primera. A los organizadores felicidades y enhorabuena.