América sigue imbatible

Botines prodigiosos. Técnica envidiable para gestar goles. Descripción de Mateus Uribe, quien tiene al América líder, invicto e ilusionado. Colombiano que jugó como volante, pero con el gol de su parte.

Un matón tan inesperado como preciso. De sus pies salió el doblete que victimó al León (2-0) y mandó a la cama al americanismo que amanecerá en la cima del Clausura 2018 con 21 puntos.

El segundo gol de la noche, el que sentenció el duelo valió el boleto de entrada. Zapatazo de pierna derecha de Uribe al ángulo. Tiro imparable y bello que hizo gritar de éxtasis a la nación azulcrema presente en el Estadio Azteca (76’). Antes, al minuto 26, con una definición de un sabio del área venció a William Yarbrough para encaminar el triunfo águila.

La noche no fue la mejor en el funcionamiento del club de Coapa. Sin luces, ni estrellas en el cielo de Santa Úrsula. Durante la primera mitad, el América se acercó más a lo que era el torneo pasado, que a lo que su nivel mostró en semanas recientes. El equipo que gustaba y jugaba alegre estuvo lejos de aparecer. En cambio, los tonos grisáceos y el ritmo lento aburrieron en el Azteca, que mantuvo las acostumbradas entradas tristes.

Miguel Herrera apostó al vértigo de Cecilio Domínguez, puso de creativo a Jérémy Ménez y acomodó por la banda derecha a Uribe. Fórmula que le dio algunas llegadas, pero una que le sirvió al América para romper la resistencia del León. El francés recorrió con balón controlado por el costado izquierdo del área esmeralda. Mandó un disparo que perdió fuerza en la zaga, pero el balón salió con dirección al arco.

Rumbo fatal, pues Yarbrough, portero de La Fiera, le dio un manotazo para dejarlo a la deriva. Uribe no tardó a la cita con el rebote. Lo empujó para alegrar al americanismo (26’). Momento perfecto para poner el 1-0, pues el duelo amenazaba con hacerse tedioso. Los Panzas Verdes sólo se limitaron a buscar el contragolpe. No les resultó. La falta de Mauro Boselli y Elías Hernández fue demasiado pesada.

Vino el letargo en el duelo, mismo que rompió Mateus con su golazo al ángulo. La mala noticia para las Águilas fue la expulsión de Paul Aguilar. Entró Landon Donovan por La Fiera, pero sólo a recibir abucheos. En cambio, el América está invicto en 14 partidos en 2018 duerme de líder de la Liga e ilusionado, y tiene a Mateus hecho un crack.